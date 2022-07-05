Расследования

В Волгограде курьер забрал у пенсионеров полмиллиона рублей за ДТП

Расследования 05.07.2022 14:02
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05.07.2022 14:02


В Волгограде полицией задержан 33-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в пособничестве телефонным мошенникам. Как сообщает ИА «Высота 102», задержанный забрал более полумиллиона рублей у доверчивых пенсионеров. 



— Потерпевшими от действий злоумышленника признаны 83-летняя жительница Дзержинского района и 80-летний житель Тракторозаводского района Волгограда, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — У пенсионеров в общей сложности похищено более 500 000 рублей.

Полицейские установили, что 33-летний мужчина выполнял роль курьера. Злоумышленник прибыл в  Волгоградскую область в конце июня. Сообщники действовали по простой схеме — звонили пожилым волгоградцам и сообщали, что их родственники совершили ДТП и для решения всех вопросов необходимо передать определенную сумму курьеру. 


Задержанный приезжал по определенным адресам и забирал деньги, а после переводил их сообщникам, получая за это фиксированный процент от суммы.

— С какой целью приехали в Волгоград? 

— Поработать. 

— Где вы работу нашли? 

— В интернете мне подсказали работу. У меня инструкция такая была: мне скидывали адрес, куда надо было прийти и забрать деньги. Суммы разные были — 100, 200, 300 тысяч. Всего я заработал 85 тысяч рублей.  


Со слов задержанного молодого человека, из Волгограда вечером 29 июня он уехал в Саратов, потом вернулся и в этот момент его задержали. 

— В ходе обыска у фигуранта дела изъяты два сотовых телефона, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение, — добавили в областном главке МВД. — Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, задержанный помещен в СИЗО. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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