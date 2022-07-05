В Волгограде махнули рукой еще на один старый фонтан. Теперь он – арт-пространство

В Центральном районе Волгограда своеобразным способом решили проблему неработающего фонтана, расположенного за областной библиотекой им. Горького. Как сообщает ИА "Высота 102", вместо ремонта и ввода в строй сооружения в чаше фонтана с согласия властей организовали очередное креативное пространство.





Согласно сведениям из открытых источников, новое арт-пространство, по задумке авторов проекта, предназначено для отдыха под открытом небом и чтения книг. Кроме того, в чаше фонтана планируют проводить концерты, для чего здесь обустроили мини-сцену. Для возлежания под солнцем из крашенных поддонов сооружены лежаки и лавочки.





Согласно информации, размещенной на входе, новое арт-пространство организовано некоммерческой организацией «КЕКА – пространство и культура» при содействии городской администрации и библиотеки им. Горького. Расстановка деревянных поддонов проводилась на грантовые средства Президентского фонда культурных инициатив.





– До осени здесь планируется устраивать мастер-классы, лекции, выставки и концерты, – сообщают в комитете культуры.





Добавим, что несмотря на то, что идет второй месяц лета, в Волгограде по-прежнему не работает большинство фонтанов, расположенных в разных районах, в том числе и в самом центре. Сегодня корреспондент ИА "Высота 102" заметил, правда, шевеления в фонтане в сквере Симбирцева. Там рабочие наконец приступили к покраске чаши сооружения, выбрав в очередной раз кровавый красный цвет. Когда сооружение будет запущено, пока не сообщается.







