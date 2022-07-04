В городе Фролово Волгоградской области сегодня, 4 июля, 60-летнего мужчину признали виновным в сексуальном домогательстве к четырем детям и краже. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона, по совокупности статей ему назначено 15 лет колонии строгого режима.

– Установлено, что 29 апреля 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина около заброшенной автобусной остановки совершил иные действия сексуального характера в отношении не знакомых ему двоих малолетних. После этого, Владимир К., проследовал на детскую площадку, ему встретились еще двое детей, в отношении которых он также совершил иные действия сексуального характера, – сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. – Ранее, в марте, он проник в гараж, откуда похитил тиски стоимостью 3 тысячи рублей.

Как стало известно информагентству, мужчина не имеет постоянного месте жительства и нигде не зарегистрирован. Физического насилия в отношении детей он не совершал, но прикасался.

– Приговором суда Владимир К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (2 эпизода) и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Вины своей не по одному из эпизодов он не признал. Приговор не вступил в законную силу, – сообщает Екатерина Вальковская.

Накануне, напомним, жители Красноармейского района Волгограда сообщили редакции ИА «Высота 102» о систематических сексуальных приставаниях к их детям местным обитателем. По словам горожан, проживавший ранее в их доме мужчина бродяжничает и терроризирует жильцов обнаженным видом и оргиями в подъезде.