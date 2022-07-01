Экономика

Банк «Открытие» расширил географию доставки ипотечных продуктов

Экономика 01.07.2022 15:03 Новости компаний
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01.07.2022 15:03 Новости компаний


Сервис доставки ипотечных продуктов банка «Открытие» теперь доступен в десяти регионах России. Наряду с географией доставки расширено продуктовое наполнение сервиса.
Теперь заемщики могут получить ипотечный кредит с бесплатной доставкой без единого посещения офиса в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Ижевске, Ульяновске, Саратове и Ярославле. Сервис доставки ипотеки доступен как действующим, так и новым клиентам «Открытия» по продуктам «Новостройка», «Апартаменты» (первичный рынок), «Рефинансирование», «Семейная ипотека», «Ипотека с господдержкой» и IT- ипотека.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте банка и после одобрения лимита выбрать способ получения кредита — бесплатная доставка. Клиент сам выбирает удобное время и место проведения сделки. Выездной персональный менеджер поможет оформить необходимые документы и проконсультирует по продукту.
Спрос на услугу постоянно растет. В июне почти треть сделок по ипотечным продуктам проведено с доставкой. В планах банка и дальше расширять список продуктов, доступных для оформления онлайн, а также географию их доставки.
Подробно с условиями доставки ипотечных кредитов, а также с линейкой льготных и классических ипотечных программ можно ознакомиться на сайте банка.
Фото: Павел Мирошкин/«ИА Высота 102».

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