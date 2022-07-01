Экономика

Банк «Открытие»: котировки цветных металлов продолжат снижаться

Экономика 01.07.2022 14:12
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01.07.2022 14:12


Аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов комментирует.
Цены на цветные металлы снизились до уровня марта 2021 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME). Так, во втором квартале индекс цен LMEX упал почти на 24%, что стало самым сильным снижением с 2008 года. При этом наибольшее падение показали котировки олова – цены снизились на 38% до $26 600/т.
Сильнее всего на котировки цветных металлов повлияло ужесточение монетарной политики ФРС США и других центральных банков мира: с одной стороны, на фоне сокращения избыточной ликвидности снизилась спекулятивная активность, а с другой – замедление экономической активности в мире повышает ожидания по снижению спроса. По прогнозам инвесторов и участников рынка, текущий рост инфляции перерастет в рецессию в крупнейших экономиках мира. Учитывая, что все цветные металлы демонстрируют высокую корреляцию с экономической и деловой активностью, новые риски стимулируют спекулятивных инвесторов переходить в короткие позиции. Так, например, на бирже CME чистая длинная позиция (ставка на рост превышает ставки фондов на снижение) в апреле 2022 г. сменилась на чистую короткую позицию и удерживается в этом положении. Только на короткий период в конце мае снова была зафиксирована чистая длинная позиция, однако в начале июня позиция вернулась в отрицательную зону.
Кроме того, важным негативным фактором для котировок цветных металлов остаются ограничения, вводимые Китаем для борьбы с коронавирусом. При этом ожидаемые меры стимулирования экономики, которые Китай анонсировал, чтобы к началу юбилейного съезда Коммунистической партии этой осенью продемонстрировать более благоприятную конъюнктуру по сравнению с другими экономиками, может выступить важным будущим фактором поддержки цен.
По оценке «Открытие Research», текущие цены на цветные металлы все еще находятся выше своих фундаментальных значений, которые оцениваются на уровне их Incentive price (цены, которые стимулируют инвестиции в новые проекты). Так, для рынка меди фундаментальный уровень цены сейчас находится в диапазоне $7 500- $8 000 за т. Этот уровень необходим, чтобы привлечь инвестиции в новые проекты и обеспечить долгосрочный баланс рынка на фоне роста спроса на медь и истощения текущих месторождений. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим цветным металлам.
В этих условиях мы не ожидаем возвращения существенного роста цен, при этом потенциал снижения до фундаментальных уровней остается значительным. Тем не менее, краткосрочная стабилизация котировок цветных металлов может последовать в ближайшие месяцы на фоне ожидания стимулирования экономики со стороны Китая, а также роста вероятности сбоев предложения металлов из-за высоких цен на электроэнергию и выросших иных издержек производства. Так, например, высокие цены на электроэнергию в Европе оказывают влияние на производство алюминия и цинка в этом регионе, что может сдерживать дальнейшее снижение цен.
В среднесрочной перспективе по мере снижения экономической активности котировки металлов все же продолжат нисходящий тренд, однако в долгосрочной перспективе не ожидается снижения до уровней 2019-2020 гг. Текущий базовый прогноз предполагает возобновление роста цен на металл после 2023 г. на фоне роста спроса со стороны продаж электромобилей и стремления увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе мира.

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