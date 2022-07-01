Экономика

В Волгоградской области – новый Экотех-Лидер

Экономика 01.07.2022 09:48 Новости компаний
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01.07.2022 09:48 Новости компаний


Достижения «ЕвроХим-ВолгаКалия» отмечены ежегодной национальной премией в области экологических технологий «Экотех-лидер». Церемония награждения лауреатов «Экотех-Лидер 2022», проводимая при поддержке Торгово-промышленной палаты России, Министерства природных ресурсов экологии РФ, общественной палаты Российской Федерации, состоялась в Москве. 

Всего в 2022 году, как сообщили организаторы, на конкурс было направлено 100 заявок из 85 регионов России. 

Экспертный совет, в который вошли представители федеральных органов власти, бизнес-сообщества, институтов развития и инвестиционных фондов, научных и природоохранных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций, высоко оценил усилия Гремячинского ГОКа в области разработки, внедрения и продвижения передовых экологических технологий как важнейшего элемента повестки ESG в сфере экологии и природопользования. 

Главной движущей силой реализации ESG-политики предприятия,основанной на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (англ., G — governance), стали волонтеры. 

Молодое поколение сотрудников комбината при поддержке предприятия активно и осознанно строит новый уровень жизни для себя, своих семей и всех котельниковцев. Для молодежи важен здоровый образ жизни и возможности для самореализации, в том числе в улучшении и благоустройстве своего комбината и города в целом. Поэтому ведущим направлением их деятельности стала экология и создание нового – современного и благоустроенного - облика города.

Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» стали инициаторами проведения общегородского экологического праздника «ЭкоДом-ЭкоДвор». Во время акции жители города дали старт Всероссийскому Эко-Марафону «Сдай макулатуру – спаси дерево», организованному при поддержке комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Участники акциипередали на переработку значительное, учитывая скромный размер города, количество вторсырья -  более 2,5 тонн.

При помощи руководителей предприятия сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» проводят многочисленные природоохранные акции – уроки экологии в школах, организацию раздельного сбора вторсырья, очистку природных зон, уборку городских и производственных территорий.

Наибольшее количество волонтеров собирают субботники по высадке деревьев и кустарников. В прошлом году молодые специалисты Гремячинского ГОКа и их старшие коллеги заложили первую аллею будущего Парка Героев, высадили более 300 саженцев на территории ГОКа.

Успехи, достигнутые «ЕвроХим-ВолгаКалием» в реализации проекта «ESG – с заботой об экологии»,заслужили высокие оценки конкурсного жюри Премии.

Отметим, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» входит в число призеров конкурса второй год подряд. В 2021 году премией был отмечен проект об инновационной системе очистки сточных вод, применяемой на этом предприятии.

Достижения компании в реализации ESG-политики заслужили независимую общественную награду ECO BEST AWARD – 2022.

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