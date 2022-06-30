Сбер запустил проект СберЛето





В новом проекте СберЛето собраны различные товары и услуги, на которые распространяются специальные предложения. Как сообщает пресс-служба банка, товары, участвующие в этой акции, помогут сполна насладиться летним сезоном. В рамках акции пользователям доступны скидки на сезонные товары, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнёров Сбера и многое другое.

На сайте проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и«Для бизнеса». На сайт загружаются новые предложения, у каждого из которых свой срок действия.

Из того, что предлагается сейчас: скидка 30% на подписку СберПрайм (6 месяцев — за 690 рублей), 10% бонусами да покупки для дачи в СберМаркет, до 80% скидка на сезонные товары на СберМегаМаркет. Распространяются спецпредложения и на финансовые услуги банка, в акции, к примеру, участвуют потребительский кредит, кредитная СберКарта, СберВклад Прайм.