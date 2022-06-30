Экономика

Сбер запустил проект СберЛето

Экономика 30.06.2022 12:36 Новости компаний
0
30.06.2022 12:36 Новости компаний


В новом проекте СберЛето собраны различные товары и услуги, на которые распространяются специальные предложения. Как сообщает пресс-служба банка, товары, участвующие в этой акции, помогут сполна насладиться летним сезоном. В рамках акции пользователям доступны скидки на сезонные товары, бонусы по использованию сервисов банка, экосистемы и партнёров Сбера и многое другое.
На сайте проекта представлено четыре раздела: «Настроение лета», «Забота о близких», «Для дома и дачи» и«Для бизнеса». На сайт загружаются новые предложения, у каждого из которых свой срок действия.
Из того, что предлагается сейчас: скидка 30% на подписку СберПрайм (6 месяцев — за 690 рублей), 10% бонусами да покупки для дачи в СберМаркет, до 80% скидка на сезонные товары на СберМегаМаркет. Распространяются спецпредложения и на финансовые услуги банка, в акции, к примеру, участвуют потребительский кредит, кредитная СберКарта, СберВклад Прайм. 
Кроме того, на сайтеСберЛето пользователи могут узнать, как получить бонусы при покупке других умных устройств Sber (SberBoxTop, SberPortal), а также скидкии специальные предложения на сервисы и продукты экосистемы и партнёров Сбера: СберСтрахования, Звука, DeliveryClub, ЕАПТЕКИ, СберАвто, Домклик и других.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
30.06.2022 14:01
Экономика 30.06.2022 14:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2022 12:55
Экономика 30.06.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2022 12:54
Экономика 30.06.2022 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2022 12:31
Экономика 30.06.2022 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2022 10:32
Экономика 30.06.2022 10:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.06.2022 10:16
Экономика 30.06.2022 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2022 13:05
Экономика 29.06.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2022 10:38
Экономика 29.06.2022 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 15:45
Экономика 28.06.2022 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 15:28
Экономика 28.06.2022 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 12:37
Экономика 28.06.2022 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 12:15
Экономика 28.06.2022 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 10:33
Экономика 28.06.2022 10:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 08:45
Экономика 28.06.2022 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2022 08:36
Экономика 28.06.2022 08:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:01
Меньше недоразумений и бюрократии: депутат ГД Савченко перечислил преимущества единого налогового счетаСмотреть фотографии
13:09
Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остротыСмотреть фотографии
12:56
В больнице под Волгоградом нашли мужчину с перерезанным горломСмотреть фотографии
12:55
«Концессии водоснабжения»: профессиональный подход и никакой магииСмотреть фотографии
12:55
Цены на бензин продолжили «копеечное» падение на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом у моста утонул 60-летний мужчинаСмотреть фотографии
12:26
Семьям десяти погибших в ДНР военнослужащих в Волгограде вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
12:25
Мусульманин пожаловался на Subway в Волгограде из-за свинины в сэндвичеСмотреть фотографии
12:01
Представительство Волгоградской области начало работу в ЛНРСмотреть фотографии
11:24
Группа «Сплин» выступит на ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Бочаров собрал оперативное совещание в Волгограде по итогам поездки в ЛНРСмотреть фотографии
11:10
Водитель погиб в ДТП на затяжном повороте в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
Трехлетний мальчик выпал из окна в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде в камышах нашли обгоревший труп мужчиныСмотреть фотографии
10:16
Торговые представители РФ оценили потенциал ВОЛМАСмотреть фотографии
09:53
МУП «Водоканал» сделал токсичной речку в Котово Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Поставщицу фиктивных невест для иностранцев осудили в МосквеСмотреть фотографии
09:19
В прокуратуре сообщили подробности о погибшей в Волгограде семьеСмотреть фотографии
07:29
«Я согласна на эксгумацию»: СК возбудил дело после смерти 21-летнего срочника под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:38
СК возбудил дело после гибели матери и двоих детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:24
В Волгограде за обман дольщиков на 5 млн рублей осуждены лжезастройщикиСмотреть фотографии
20:26
Жительница Волгограда выбросила с 16 этажа детей и погибла самаСмотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области создадут Совет молодежи и студентовСмотреть фотографии
19:33
«Провели разбирательство»: облкомдортранс ответил на страхи волгоградских дачниковСмотреть фотографии
18:30
Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде станет ежегоднымСмотреть фотографии
18:14
Экс-сотрудницу волгоградского обкомздрава осудили за взятки от бывшего главврачаСмотреть фотографии
17:58
Оператора аквапарка, проглядевшего гибель подростка, отправили в СИЗОСмотреть фотографии
17:45
Суд отправил в СИЗО подозреваемых в экстремизме волгоградцевСмотреть фотографии
17:16
Предприниматели пожаловались прокурору Костенко на судебных приставовСмотреть фотографии
17:05
«Он был нам как отец»: в Волгограде простились с легендой бокса Александром ЧерноивановымСмотреть фотографии
 