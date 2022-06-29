Происшествия

Жительница Волгограда выбросила с 16 этажа детей и погибла сама

Происшествия 29.06.2022 20:26
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29.06.2022 20:26


В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 29 июня, на улице Исторической разыгралась трагедия. Под окнами многоэтажного дома найдены мертвыми двое детей и их мать. Как стало известно ИА «Высота 102», все трое скончались в результате падения с высоты. 

–  Все произошло около 19.30, – сообщили информагентству читатели, проживающие в доме №140 по улице Исторической. – По нашим догадкам, женщина  выбросила из окна детей, их тела были на козырьке. После этого она упала сама. Где-то с 16 этажа примерно. 


Известно, что оба ребенка дошкольного возраста – предположительно шести и семи лет. Женщине 33 года. 

– При себе у женщины была сумка, в ней обнаружена  записка, – сообщают очевидцы трагедии. 


Редакция «Высоты 102» запросила комментарий в СУ СК России по Волгоградской области. Факт происшествия там подтвердили, официальный комментарий будет озвучен позже. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела. 


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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