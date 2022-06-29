Жительница Волгограда выбросила с 16 этажа детей и погибла сама

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 29 июня, на улице Исторической разыгралась трагедия. Под окнами многоэтажного дома найдены мертвыми двое детей и их мать. Как стало известно ИА «Высота 102», все трое скончались в результате падения с высоты.

– Все произошло около 19.30, – сообщили информагентству читатели, проживающие в доме №140 по улице Исторической. – По нашим догадкам, женщина выбросила из окна детей, их тела были на козырьке. После этого она упала сама. Где-то с 16 этажа примерно.





Известно, что оба ребенка дошкольного возраста – предположительно шести и семи лет. Женщине 33 года.

– При себе у женщины была сумка, в ней обнаружена записка, – сообщают очевидцы трагедии.





Редакция «Высоты 102» запросила комментарий в СУ СК России по Волгоградской области. Факт происшествия там подтвердили, официальный комментарий будет озвучен позже. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственного отдела.





Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»