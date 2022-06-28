Волгоградская область помогает восстановить район ЛНР: рабочая поездка Бочарова в 30 фото

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров вторник, 28 июня, провел в Луганской Народной Республике. Главными итогами рабочей поездки в ЛНР стали подписание соглашение о сотрудничестве со Станично-Луганским районом, а также передача гуманитарного транспорта и стройматериалов для нужд муниципалитета.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, после подписания соглашения Герой России Бочаров посвятил день общению с жителями ЛНР. Глава Волгоградской области осмотрел социальную инфраструктуру, а также ознакомился с восстановительными работами.

По приезде в Луганск Андрей Бочаров возложил цветы к мемориалам – обелиску Героям Великой Отечественной войны и монументу защитникам Луганской Народной Республики «Они отстояли Родину». Губернатор Волгоградской области отдал дань памяти защитникам Отечества, павшим в борьбе с фашизмом.





После памятных мероприятий Андрей Бочаров провел встречу с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, после чего состоялось подписание соглашение между Волгоградской областью и Станично-Луганским районом ЛНР. Подписи под документов поставили волгоградский губернатор и глава района Альберт Зинченко.





– Сегодня мы нормализовали отношения, которые налаживаем последние три недели. Мы работаем с очень профессиональной командой из Волгограда. Выражаем надежду, что это отношения не на год, не на два и не на три, а навсегда. Будем надеяться, что все то, что мы задумали, мы воплотим, – сказал по итогам подписания соглашения глава Станично-Луганского района Альберт Зинченко. – Я счастлив, что именно Волгоградская область является нашим старшим товарищем.





Также в ходе визита Андрей Бочаров осмотрел социальные учреждения. Глава Волгоградской области обсудил с властями ЛНР планы по восстановлению зданий и инфраструктуры.





Так, срочного ремонта – до 1 сентября – требуют сегодня здания районного ДК и Станично-Луганского ясли-сада «Сказка». В результате обстрела со стороны Украины оба здания были повреждены. В яслях снаряд пробил наружную стену. В замене нуждаются окна, двери, требуется ремонт многих помещений.





К восстановительным работам в Станично-Луганском районе уже приступили волгоградские строители из компании «Пересвет-Юг»: к сентябрю все основные задачи будут выполнены.









Важным событием в рамках визита волгоградской делегации в ЛНР стала передача гуманитарного транспорта. Волгоградским регионом жителям Республики было передано 19 единиц техники – 28 июня автомобили, микроавтобусы, трактора, необходимые в обеспечении противопожарной безопасности и решении задач местного значения. Также гуманитарным конвоем было доставлено сегодня более 77 тонн строительных материалов для восстановления необходимой инфраструктуры и других грузов.

Отметим, что с февраля по июнь на Донбасс и освобождённые регионы Украины из Волгоградской области были отправлены уже 30 гуманитарных конвоев с грузом общей массой 1,6 тысячи тонн. В том числе в рамках акции «Тепло из дома» Волгоградский областной союз женщин и Фонд социальных проектов «Наследие» собрали и передали нуждающимся 105 тонн гуманитарной помощи.

















Программа поездки Бочарова предусматривала, в том числе, и общение с местными жителями.

– Мы здесь находимся по зову сердца, — подчеркнул, общаясь с местным населением губернатор Волгоградской области. — Я хочу передать слова искренней поддержки от жителей Волгоградской области, от жителей легендарного Волгограда-Сталинграда. Судьбы наших регионов переплетены. Это связано с довоенными событиями, с Великой Отечественной войной, периодами восстановления после Сталинградской битвы, восстановлением Донбасса. Братская любовь всегда была у наших народов.





По словам Бочарова, волгоградцы со всей ответственностью понимают стоящую сегодня задачу наладить в районе ЛНР мирную жизнь.

– Работы уже развёрнуты. Здесь находятся специалисты из Волгоградской области, и все работают от души, – сказал губернатор.





Волгоградская бригада трудится ещё на одном объекте района — в селе Валуйское ООО «Дом-Строй» восстанавливает дорогу по улице Горького. Эта проезжая часть имеет стратегическое значение для местных жителей, так как пролегает через весь населенный пункт. Андрей Бочаров проинспектировал ход работ, а также заехал в местную среднюю школу, где при обстреле украинской стороной были повреждены кровля и фасад здания. Здесь работы также проводят волгоградские специалисты.

















– В очередной раз Россия-матушка подтверждает слова, что Россия своих не бросает. Мы высказываем и будем высказывать слова огромной благодарности нашим братьям, потому что с 2014 года и сегодня мы чувствуем помощь, без которой мы как Республика просто не состоялись бы. Знайте, что мы не подведем. Мы и на фронте показываем успехи – наши ребята воюют как положено, мы и на трудовом фронте выполним абсолютно все задачи, – подчеркнул по итогам встречи с волгоградской делегацией глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.





– Мы полностью окажем помощь и поддержку непосредственно и главе республики, и жителям Станично-Луганского района, которые заслужили жить достойно. Для этого нам придется много потрудиться, – подтвердил намерения Волгоградской области Андрей Бочаров.



































