Доля молодёжи среди сотрудников Сбера составляет почти 60%

Банк «Открытие» и Минздрав России договорились о сотрудничестве28.06.2022 15:45
ВТБ Лизинг запустил спецпрограмму «Нулевой аванс» для сделок с новой автотехникой28.06.2022 15:28
Сбер первым в России перевёл сеть банкоматов на собственное программное обеспечение28.06.2022 12:37
Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения (ПО) сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания....