Экономика

«Росгосстрах» отмечает четырехкратный рост запросов на каско для российских и китайских машин

Экономика 28.06.2022 08:45 Новости компаний
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28.06.2022 08:45 Новости компаний


Количество запросов на добровольное страхование российских и китайских автомобилей с пробегом с марта по июнь 2022 года существенно выросло по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, отмечают андеррайтеры компании «Росгосстрах». Самый существенный рост желающих посчитать стоимость полиса каско они зафиксировали в сегменте китайских автомобилей — в 4,16 раза, по отечественным моделям увеличение количества запросов составило 3,8 раза. 
Эти показатели гораздо выше, чем в других сегментах — скажем, запросы на каско от владельцев премиальных немецких марок (Audi, BMW, Mercedes) выросли за этот период в 1,4 раза, от собственников автомобилей самого массового сегмента, куда входят популярные модели из Кореи, Европы и Японии, — в 2,5 раза. Впрочем, именно на массовый сегмент приходится больше всего заключенных договоров каско — как с полным покрытием, так и эконом-вариантов. 
-Это говорит не только о том, что за последние три месяца в нашей стране продавались преимущественно российские и китайские модели, но и том, что даже недорогие машины сегодня представляют большую ценность для их владельцев, — говорит директор направления по управлению портфелем каско ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Асташкина. — Автомобилисты понимают, что в нынешней ситуации прогнозировать динамику изменения стоимости запчастей, красок, лаков довольно затруднительно, и задумываются уже не только об airbag’ах, но и о финансовой подушке безопасности на случай аварии — а таковой и является полис каско. И это, не говоря уже о возросшем риске угонов — статистика хищений в гору пока не пошла, но с учетом сохраняющегося дефицита запчастей мы считаем такое развитие событий очень вероятным.  
Страховые суммы, которые значатся в договорах каско, оформленных с марта по июнь 2022 года, тоже существенно отличаются от прошлогодних. И самый большой рост — на 70% — тоже демонстрируют китайские автомобили. Средняя страховая сумма для страхуемых в «Росгосстрахе» машин из Поднебесной составляет почти 1,7 млн рублей. Практически в той же пропорции (на 69%) увеличилась средняя страховая стоимость премиальных моделей из Германии — до 4,8 млн рублей. В массовом сегменте иномарок средняя страховая сумма в полисе каско составляет сейчас 1,7 млн рублей, что на 56% выше аналогичного показателя весной 2021 года. Российские автомобили при этом выросли в стоимости для страховщиков лишь на 44% — средняя страховая сумма по договорам каско для продукции отечественного автопрома поднялась до 848 тыс. рублей.
- Соответствующая рыночным реалиям страховая сумма в полисе каско сегодня вдвойне важна для каждого автомобилиста — ведь от ее размера в случае хищения или конструктивной гибели автомобиля зависит, сможет ли страхователь возместить потерю, купив аналогичную машину, — подчеркивает Ольга Асташкина. — С учетом этой потребности и запросов наших клиентов мы предоставили им возможность актуализировать страховую сумму не только в момент пролонгации договора, как практиковалось ранее, но и в период его действия, обратившись в компанию. 

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