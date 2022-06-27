В Волгограде два военных мемориала восстановят за 61 млн рублей









Объявлены аукционы на проведение работ по восстановлению двух военных мемориалов, расположенных на площади Ленина и Аллее Героев в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на ремонт двух памятников в общей сложности планируется направить 61,6 миллиона рублей.

Начальная стоимость работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы», который находится на Аллее Героев, составляет 34,6 миллиона рублей.

Второй объект находится в сквере на площади Ленина. Это «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда». На ее ремонт и восстановление определено чуть более 27 миллионов рублей - это начальная стоимость контракта, выставленного на электронный аукцион.

Оба памятника являются объектами культурного наследия, поэтому к участию в конкурсе будут допущены компании с соответствующей лицензией на реставрацию.

Срок выполнения ремонта указанных памятников - до 15 октября текущего года.

В мэрии сообщили, что победителям торгов предстоит восстановить постаменты, плиты облицовки, привести в порядок информационные таблички и бронзовые детали. Реставрация объектов выполняется в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест региона и станет частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы - с данным предложением к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны.

Как ранее сообщало информагентство, в планах властей также восстановить братскую могилу, в которой похоронены капитан Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков. Этот памятник истории расположен в сквере на площади Павших борцов в Волгограде. Эксперты уже утвердили проектную документацию.

На фото военный мемориал на Аллее Героев

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