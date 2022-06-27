В Волгограде два военных мемориала восстановят за 61 млн рублей

Общество 27.06.2022 16:25
0
27.06.2022 16:25
Объявлены аукционы на проведение работ по восстановлению двух военных мемориалов, расположенных на площади Ленина и Аллее Героев в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на ремонт двух памятников в общей сложности планируется направить 61,6 миллиона рублей.
Начальная стоимость работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы», который находится на Аллее Героев, составляет 34,6 миллиона рублей.
Второй объект находится в сквере на площади Ленина. Это «Братская могила, в которой похоронены воины 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда». На ее ремонт и восстановление определено чуть более 27 миллионов рублей - это начальная стоимость контракта, выставленного на электронный аукцион.
Оба памятника являются объектами культурного наследия, поэтому к участию в конкурсе будут допущены компании с соответствующей лицензией на реставрацию.
Срок выполнения ремонта указанных памятников - до 15 октября текущего года.
В мэрии сообщили, что победителям торгов предстоит восстановить постаменты, плиты облицовки, привести в порядок информационные таблички и бронзовые детали. Реставрация объектов выполняется в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест региона и станет частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы - с данным предложением к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны.
Как ранее сообщало информагентство, в планах властей также восстановить братскую могилу, в которой похоронены капитан Х.Ф. Фаттяхутдинов и Герои Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменщиков. Этот памятник истории расположен в сквере на площади Павших борцов в Волгограде. Эксперты уже утвердили проектную документацию.
На фото военный мемориал на Аллее Героев
Читайте также:
Общественный транспорт перевез свыше 200 тысяч волгоградцев во время молодежного феста27.06.2022 16:31
Общество 27.06.2022 16:31
В квартиры жителей Волгограда после аварии возвращается вода27.06.2022 16:10
Общество 27.06.2022 16:10
«Была во всем черном»: в Волгоградской области разыскивают женщину из Мариуполя27.06.2022 15:46
Общество 27.06.2022 15:46
Скончалась участница Сталинградской битвы Зинаида Степыкина27.06.2022 15:16
Общество 27.06.2022 15:16
Мэрия Волгограда попытается по частям сдать «осиротевший» Центральный рынок27.06.2022 15:10
Общество 27.06.2022 15:10
В Волгоградской области сироту лишили жилья из-за крохотной доли в доме27.06.2022 15:04
Общество 27.06.2022 15:04
В Волгограде умер Заслуженный тренер России по боксу Александр Черноиванов27.06.2022 13:30
Общество 27.06.2022 13:30
На севере Волгограда устранили аварию на магистральной трубе27.06.2022 13:23
Общество 27.06.2022 13:23
Жители Волгограда просят прокурора Костенко вернуть троллейбус № 1827.06.2022 13:11
Общество 27.06.2022 13:11
Оставил только кошку с клубком: в Урюпинске мужчина обезглавил скульптуру27.06.2022 12:39
Общество 27.06.2022 12:39
«Мучают тревожность и депрессии»: в Волгограде впервые начнут готовить врачей-психотерапевтов27.06.2022 12:12
Общество 27.06.2022 12:12
Для нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области удвоят штрафы27.06.2022 11:32
Общество 27.06.2022 11:32
Банк «Открытие»: 65% жителей ЮФО заявили о готовности развивать собственный бизнес27.06.2022 10:41
Общество 27.06.2022 10:41
Волгоградская молодежь назвала желаемый уровень зарплаты27.06.2022 10:39
Общество 27.06.2022 10:39
Прокуратура встала на тропу борьбы с зарослями конопли в Волгограде27.06.2022 10:10
Общество 27.06.2022 10:10