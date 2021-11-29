Общество

В Волгограде выделили первые миллионы на ремонт обветшавшего мемориала на Аллее Героев

Общество 29.11.2021 17:11
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29.11.2021 17:11


Научно-исследовательские и проектные работы для сохранения памятника истории на Аллее Героев проведут в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, МБУ "Волгоградзеленхоз" объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который проведет эти работы в срок до марта 2022 года. Сумма контракта оценивается в 2,1 миллиона рублей. Победитель конкурса должен разработать проектно-сметную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы" на Аллее Героев в центре Волгограда.

Отметим, что ранее уже сообщалось о плачевном состоянии этого памятника истории. В текущем году МБУ "Волгоградзеленхоз" привлекали к административной ответственности за ненадлежащий уход за этим мемориалом.
В техническом задании указано, что на мемориале необходимо предусмотреть усиление основания всех элементов памятника и выравнивание их по уровню. Планируется произвести демонтаж и реставрацию облицовочных плит на стелах из красного гранита, розового ракушечника и белого мрамора. А также изготовить недостающие плиты и заменить поврежденные. Реставраторы восстановят текст и макеты орденов и медалей из бронзы, 133 фамилии Героев Советского Союза с левой стороны, с правой стороны 218 фамилий Героев Советского Союза и 29 фамилий полных кавалеров ордена Славы, выполненных в виде накладных бронзовых букв. Возле мемориала будут проведены работы по озеленению. Художественную подсветку мемориала заменят.
Справка. "Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы" был построен в 1985 году. Это шесть мраморных стел с именами прославленных защитников Сталинграда.
Ранее сообщалось, что этот памятник истории планируют обновить к 80-летию Победы под Сталинградом. 

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