



Научно-исследовательские и проектные работы для сохранения памятника истории на Аллее Героев проведут в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, МБУ "Волгоградзеленхоз" объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который проведет эти работы в срок до марта 2022 года. Сумма контракта оценивается в 2,1 миллиона рублей. Победитель конкурса должен разработать проектно-сметную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы" на Аллее Героев в центре Волгограда.





Отметим, что ранее уже сообщалось о плачевном состоянии этого памятника истории. В текущем году МБУ "Волгоградзеленхоз" привлекали к административной ответственности за ненадлежащий уход за этим мемориалом.

В техническом задании указано, что на мемориале необходимо предусмотреть усиление основания всех элементов памятника и выравнивание их по уровню. Планируется произвести демонтаж и реставрацию облицовочных плит на стелах из красного гранита, розового ракушечника и белого мрамора. А также изготовить недостающие плиты и заменить поврежденные. Реставраторы восстановят текст и макеты орденов и медалей из бронзы, 133 фамилии Героев Советского Союза с левой стороны, с правой стороны 218 фамилий Героев Советского Союза и 29 фамилий полных кавалеров ордена Славы, выполненных в виде накладных бронзовых букв. Возле мемориала будут проведены работы по озеленению. Художественную подсветку мемориала заменят.

Справка. "Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы" был построен в 1985 году. Это шесть мраморных стел с именами прославленных защитников Сталинграда.

Ранее сообщалось, что этот памятник истории планируют обновить к 80-летию Победы под Сталинградом.



