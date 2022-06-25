Общество

Братскую могилу испанца, русского и татарина в центре Волгограда готовят к реставрации

Общество 25.06.2022 18:27
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25.06.2022 18:27



Эксперты одобрили проектную документацию на проведение работ по сохранению в Волгограде памятника истории – братской могилы капитана Х.Ф. Фаттяхутдинова и Героев Советского Союза Р.Р. Ибаррури и В.Г. Каменьщикова.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, исследование проводилось в трех городах – Волгограде, Липецке и Ельце. Разногласий у экспертов не возникло.
Летом прошлого года МБУ «Волгоградзеленхоз» было оштрафовано на 100 тысяч рублей за ненадлежащее состояние этого объекта культурного наследия федерального значения.
По распоряжению департамента муниципального имущества администрации Волгограда, в феврале 2017 года указанный объект был передан на хранение МБУ «Волгоградзеленхоз». В ходе проверки было вявлено, что муниципальное бюджетное учреждение не проводит работы по надлежащему содержанию памятника: швы стелы из полированного красного и черного гранита разморожены, на стыке плит образованы зазоры, также фиксируются сколы, выбоины, потертости и потеки, смещена часть гранитных плит.
Проектная документация предусматривает комплекс работ по сохранения памятника героям Великой Отечественной войны, который расположен у Вечного огня в сквере на площади Павших борцов в Волгограде.
В братской могиле, напомним, похоронены защитники Сталинграда: испанец Ибаррури Рубен Руис, русский Каменьщиков Владимир Григорьевич, татарин Фаттяхутдинов Хафиз Фаттяхутдинович. 
- Три воина – защитники Сталинграда разных национальностей: испанец, русский, татарин погибли в разное время, но все они проявили героизм и самопожертвование в боях с фашизмом, - указывается в документах экспертизы.
В проекте разработаны мероприятия по усилению монолитного основания стелы, реставрация бронзового барельефа, ремонт железобетонного основания, замена гранитных блоков с трещинами, сколами, другими дефектами на аналогичные по цвету и размерам, работы по сохранению постамента и др.
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