Банк «Открытие» адаптировал «Бизнес-портал» для всех смартфонов

Экономика 27.06.2022 12:33
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27.06.2022 12:33
Предприниматели по-прежнему могут использовать «Бизнес-портал» на смартфонах с любой операционной системой. Для смартфонов Android приложение доступно на сайте интернет-банка или в магазинах RuStore и NashStore, а на iOS можно использовать web-версию – теперь она адаптирована для смартфона.
Клиенты «Открытия» из числа малого и среднего бизнеса получили удобный способ использовать «Бизнес-портал» на iPhone через мобильный браузер. Пользоваться интернет-банком через смартфон так же легко, как и мобильным приложением. Он обеспечивает весь необходимый сервис «Бизнес-портала» для расчетов: клиенты могут проводить платежи в рублях – контрагентам/государству/самому себе; работать с лентой операций (в т.ч. просматривать детали, повторять платежи) и отзывать платежи.
Мобильная версия интернет-банка не требуется установки, а для быстрого доступа достаточно сохранить иконку на экране смартфона. Как это сделать – подробно показано в инструкции на странице входа в интернет-банк (bp.open.ru), которая открывается по кнопке «iOS». Сохранить иконку можно в несколько кликов – на странице «Бизнес-портала» (bp.open.ru), нажать на иконку «Поделиться» и выбрать «На экран Домой». Далее – нажать «Добавить», после чего интернет-банк появится на экране смартфона как обычное приложение.
На смартфоны Android мобильное приложение удобнее всего скачать (или обновить до последней версии), пройдя с сайта bp.open.ru в официальные магазины NashStore, RuStore, App Gallery или напрямую с сайта.
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