Экономика

Банк «Открытие» и JAC Motors запустили совместную программу финансирования дилеров

Экономика 27.06.2022 10:47 Новости компаний
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27.06.2022 10:47 Новости компаний


«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и JAC Motors запустили совместную программу «Финансирование склада» с льготным периодом кредитования. Продукт предоставляется официальным дилерам автопроизводителя, с которыми заключены дилерские соглашения.
По условиям программы банк приобретает права требования у автопроизводителя к его официальным партнерам. В свою очередь, JAC Motors предоставляет дилерам отсрочку платежа на предоставляемые транспортные средства под залог приобретаемой автотехники. При этом, в отличие от кредитов, программа финансирования дилерских центров с льготным периодом помогает ускорить операционный цикл компании за счет ее собственной выручки, которую клиент получает сразу после отгрузки товара или реализации услуги.
Лимит финансирования устанавливается в зависимости от плана продаж и финансового состояния дилера. Срок кредитования  – до 6 месяцев. Программа включает льготный период, в котором вознаграждение банку за услуги выплачивает автопроизводитель. Далее для дилерских центров предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга  – в конце срока. Также возможно досрочное погашение в размере полного объема кредита в любой момент времени до истечения даты финансирования. Дополнительным преимуществом программы является отсутствие дополнительных комиссий – за выдачу транша, обслуживание и рассмотрение лимита.
Изначально мы выбрали правильный вектор развития автобизнеса. И рады начать сотрудничество еще с одним крупным китайским автопроизводителем. Мы высоко ценим партнёрство с компанией JAC Motors и планируем в дальнейшем расширить наше партнерство в рамках программ кредитования розничных клиентов. Тем более что в текущих условиях интерес россиян к китайским машинам только растет. В отличие от ряда приостановивших свою деятельность в России марок китайские бренды радуют наличием и ассортиментом в дилерских центрах, не уступая по дизайну и техническим характеристикам многим международным автоконцернам. Это подтверждает и тот факт, что по итогам мая китайские бренды уверенно входят в десятку самых продаваемых в стране, – отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева.
Корпорация JAC Motors, занимающая первое место по экспорту легких коммерческих автомобилей в Китае, активно развивается и на российском рынке, где мы видим явный потенциал для роста. Уверены, что на фоне серьезного дефицита международных марок китайские автомобили будут привлекать все больше российских потребителей, а их продажи – увеличиваться. В данной связи мы рады начать сотрудничество с «Открытие Авто», которое позволит поддержать непрерывность бизнес-процессов компании и ее официальных дилеров на федеральном и региональном уровнях в этот турбулентный для авторынка год, – поделился  заместитель генерального директора JAC Motors Юнмин Го.
Для компаний из сферы автобизнеса в «Открытие Авто» также разработаны и другие кредитные продукты. К примеру, в рамках программы «Мультибренд» партнерам доступно кредитование бизнеса со строгим целевым назначением (приобретение конкретных автомобилей/VINов у производителей или импортеров) и с финансированием в формате возобновляемых кредитных линий под залог транспорта.  Корпоративным клиентам в банке также доступны такие продукты, как овердрафт, банковские гарантии, а также полный спектр услуг в рамках РКО.

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