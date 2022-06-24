Экономика

В Уралсиб Бизнес Онлайн доступны конверсионные операции с казахстанским тенге

Экономика 24.06.2022 15:14 Реклама
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24.06.2022 15:14 Реклама



Банк Уралсиб расширил перечень валют, по которым возможны конверсионные операции в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн, добавив в него казахстанский тенге.
Сейчас в Уралсиб Бизнес Онлайн доступны следующие валютные пары для онлайн конвертации: доллар США/российский рубль, евро/российский рубль, евро/доллар, белорусский рубль/ российский рубль, казахстанский тенге/российский рубль, китайский юань/рубль.
Помимо этого, для всех вышеперечисленных валют, а также для фунта стерлингов, швейцарского франка, японской йены, норвежской кроны – доступны конверсионные операции через дилинг*. Для совершения сделок через дилинг необходимо подписать Генеральное соглашение об условиях совершения конверсионных сделок. При обслуживании на дилинге доступна опция фиксации курса с расчетами «завтра».
Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
* Есть определенные требования по объему конверсионных сделок.

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