Посетителей детской поликлиники № 6 в Волгограде вывели на улицу

В Ворошиловском районе Волгограда посетителей и персонал детской поликлиники № 6 сегодня, 22 июня, вывели на улицу. Как стало известно ИА «Высота 102», в медучреждение по улице Рабоче-Крестьянской, 47 выезжали пожарные расчеты.
— Вызов зафиксирован в 08.35. В здании зафиксировано короткое замыкание электропроводки без дальнейшего возгорания, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Пострадавших нет.
Собственный источник, знакомый с ситуацией сообщил, что в стенах поликлиники произошло «небольшое ЧП». В настоящий момент людей, желающих записаться на прием, направляют в отделение по улице Череповецкой, 92а.
ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.
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