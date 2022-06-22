На трассе Р-22 под Волгоградом дотла сгорела фура

Во Фроловском районе Волгоградской области сгорела фура, перевозившая фрукты. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел сегодня, 22 июня, на 854 километре трассы Р-22 «Каспий».

— Сигнал поступил в 05.37. Горел грузовой автомобиль на площади в 25 квадратных метров 2012 года выпуска. Расчеты 58-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06.19, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По уточненным данным областного главка МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания — короткое замыкание проводки.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me

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