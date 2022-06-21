Экономика

Сбер запустил новое отраслевое решение для компаний розничной торговли

Экономика 21.06.2022 09:15 Новости компаний
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21.06.2022 09:15 Новости компаний


Отраслевое решение «СберБизнес. Розничная торговля» для малого и микробизнеса стало доступно клиентам Сбера по всей России. Сервис позволяет предпринимателям, которые используют расчетный счёт и эквайринг Сбера, бесплатно отслеживать аналитику своей торговой точки, быстро узнавать об изменениях показателей бизнеса и получать персональные рекомендации по его развитию. Это позволит диагностировать бизнес онлайн.

«СберБизнес. Розничная торговля» — единственный на рынке инструмент, который позволяет предпринимателям сегмента малого и микробизнеса увидеть портрет своего покупателя: его пол, возраст, уровень общих затрат, а также расходов на отрасль для тех клиентов, которые совершали покупки в магазине предпринимателя. С его помощью владельцам бизнеса удобно сравнивать себя с конкурентами, получать данные о выручке, среднему чеку и количестве покупок, а также о том возвращаются ли покупатели. Вся аналитика обезличена, представлена в виде дашбордов, а ее сбор полностью автоматизирован.

Решение своевременно оповестит о значимых колебаниях показателей продаж и предложит персональные советы по развитию бизнеса. Сервис подключается в интернет-банке СберБизнес.

- Сбор аналитики и использование ее при принятии управленческих решений — это важная задача любого бизнеса вне зависимости от масштаба. Мы рады предложить своим клиентам инструмент, который поможет решить эту задачу. Данные о портрете покупателя помогут повысить эффективность маркетинговых активностей и разработать новые программы лояльности. Информация о возвращаемости позволит проанализировать слабые места и поработать над ними, что в итоге положительно скажется на финансовых показателях компании. Мы активно развиваем линейку кастомизированных отраслевых решений для автоматизации рутинных задач предпринимателей, чтобы у них было больше свободного времени для развития собственного дела. В СберБизнес уже есть решения для компаний, работающих в сфере услуг, недвижимости, ЖКХ, транспорта и оптовой торговли, а теперь и решение для розничной торговли,- прокомментировал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

 

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