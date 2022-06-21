Волгоградцев предупредили о клещевых инфекциях









Сезон активности клещей продолжается в Волгоградской области. В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в медицинские организации с жалобами на укусы членистоногих обратились уже 775 человек, что не превышает среднемноголетних значений.

В настоящее время на территории Волгоградской области зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай Крымской геморрагической лихорадки у жителя Городищенского района.

Несмотря на то, что Волгоградская область не является эндемичной территорией, Роспотребнадзор дополнительно информирует о клещевом вирусном энцефалите граждан, которые планируют выезд на эндемичную территорию.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) является природно-очаговой острой вирусной инфекционной болезнью с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания разнообразны - от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Заражение КВЭ происходит во время наибольшей активности клещей (с апреля по сентябрь). Клещевым энцефалитом могут заразиться все люди, независимо от пола и возраста.

КВЭ передается при присасывании клеща к человеку при посещении пригородных лесов, лесопарковых зон, на садово-огородных участках, а также при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке (продуктах, приготовленных из него).

К признакам болезни относятся озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота, рвота. Также беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей.



