Под Волгоградом выявлен первый случай КГЛ после укуса клеща

Общество 10.06.2022 17:25
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10.06.2022 17:25
Первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), которую передают клещи, в Волгоградской области выявлен у жителя Городищенского района.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в этом году с начала сезона активности клещей число обращений по поводу укусов этих членистоногих в медицинские организации обратились 605 человек, что не превышает среднемноголетних значений.
Лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проводит исследования клещей на возбудителя Крымской геморрагической лихорадки. По данным результатов лабораторных исследований клещей, их инфицированность вирусом Крымской-Конго геморрагической лихорадки составила около 2,5%.
Санитарные врачи напоминают, что при обнаружении присасывания клеща необходимо самостоятельно снимать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию за помощью. Если в течение 14-ти дней после присасывания клещей повысилась температура, а на месте присасывания стало увеличиваться красное пятно, то нужно обратиться к врачу.
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