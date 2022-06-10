Под Волгоградом выявлен первый случай КГЛ после укуса клеща









Первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), которую передают клещи, в Волгоградской области выявлен у жителя Городищенского района.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, в этом году с начала сезона активности клещей число обращений по поводу укусов этих членистоногих в медицинские организации обратились 605 человек, что не превышает среднемноголетних значений.

Лаборатория особо опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проводит исследования клещей на возбудителя Крымской геморрагической лихорадки. По данным результатов лабораторных исследований клещей, их инфицированность вирусом Крымской-Конго геморрагической лихорадки составила около 2,5%.

Санитарные врачи напоминают, что при обнаружении присасывания клеща необходимо самостоятельно снимать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию за помощью. Если в течение 14-ти дней после присасывания клещей повысилась температура, а на месте присасывания стало увеличиваться красное пятно, то нужно обратиться к врачу.



