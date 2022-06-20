Волгоградские тепличники повлияли на снижение инфляции в регионе

отделении Южного ГУ Банка России, в

клад в динамику цен внесли региональные товаропроизводители.

В Волгоградской области эксперты зафиксировали снижение годового темпа прироста цен на продовольствие до 21,92% после 22,27% в апреле. Как сообщили ИА «Высота 102» 20 июня в

– Повышение урожайности в местных тепличных хозяйствах и увеличение доли свежих овощей из других регионов-поставщиков в торговых сетях помогли снизить цены на огурцы и замедлили рост цен (в годовом выражении) на капусту и помидоры, – в частности, заявил руководитель волгоградского отделения Банка России Роман Рахматулин. – Волгоградская область сегодня входит в пятерку регионов-лидеров по выращиванию овощей закрытого грунта. Благодаря реализации крупных инвестиционных сельхозпроектов, в регионе вырос объем производства тепличных овощей, что в итоге сказалось на динамике цен в мае.

Согласно приведенным данным, если сравнивать с прошлым годом, то в Волгоградской области заметно больше стали производить сегодня рыбы, что естественным образом замедлило рост цен на рыбопродукты.

Одновременно с падением спроса на импортные и отечественные автомобили, а также на бытовую технику, снизились цены в Волгоградской области на телевизоры и ноутбуки.

– Увеличение объемов нефти и газа на внутреннем рынке ускорило снижение цен на газовое моторное топливо и замедлило рост цен (в годовом выражении) на бензин. Этот фактор также помог сократить рост цен на лесоматериалы: древесно-стружечные плиты и обрезные доски, – сообщают в отделении Банка России. – Таким образом, годовая инфляция в Волгоградской области в мае 2022 года замедлилась до 16,73% после 17,09% в апреле.

В целом, уровень инфляции в Волгоградской области по-прежнему ниже показателя по ЮФО (17,18%) и по России в целом (17,10%).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция к концу текущего года составит 14 – 17%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году снизится до 5 – 7% и вернется к 4% в 2024