Экология

ESG-прорыв «ЕвроХим-ВолгаКалия»

Экология 20.06.2022 12:21 Новости компаний
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20.06.2022 12:21 Новости компаний


Достижения «ЕвроХим-ВолгаКалия» в области экологии отмечены независимой общественной наградой ECO BEST AWARD – 2022. 

Экология входит в число важнейших приоритетов «ЕвроХим-ВолгаКалия». Успехи предприятия высоко оценили представители Экспертного Совета премии, куда вошли представители органов государственной власти, эксперты в области экологии и устойчивого развития, руководители общественных и профессиональных организаций. ESG-стратегия «ЕвроХима» основана принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (англ., G — governance).

В соответствии с этой стратегией предприятие реализует масштабный комплекс мер по поддержанию заданных высоких стандартов. 

В числе важных объектов экологической ответственности – современные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков, повторяющие круговорот воды в природе. Тщательная очистка воды позволяет не сбрасывать стоки в близлежащие водоемы, а вновь использовать очищенную воду в технологическом процессе.

Повторно используются и породы, полученные при проходке стволов рудника. Лабораторные исследования показали, что вскрышные породы не представляют никакой опасности для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому было принято решение использовать их для строительства дорог и планировки промплощадки ГОКа. 

Кроме того, с самого начала реализации проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей и по настоящее время предприятие проводит мониторинг состояния окружающей среды на близлежащих территориях. Исследования подтверждают – содержание химических веществ находится в соответствии с санитарными нормами, предприятие не оказывает какого-либо негативного влияния на окружающую среду. 

Эти и другие экологические начинания предприятия всецело поддерживает коллектив. Волонтерское движение сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия» проводит субботники, экологические акции и праздники. 

Масштабная природоохранная деятельность «ЕвроХим-ВолгаКалия» уже отмечена многочисленными наградами. За использование уникальной системы очистки сточных вод, применяемой на Гремячинском горно-обогатительном комбинате, «ЕвроХим-ВолгаКалий» стал победителем Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР-2021». И уже в 2022 году достижения предприятия подтверждены дипломом Международного форума «Инновации и развитие».

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