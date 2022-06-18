Обстановка в волгоградских лесах накалилась от жары

Полезно знать 18.06.2022 13:29
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18.06.2022 13:29
Чрезвычайная пожароопасность, высший 5 класс горимости леса ожидается 19-21 июня в Волгограде и южных районах области, сообщает региональное МЧС со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
На севере региона сохраняется высокая пожароопасность - 4 класс горимости леса.
В ближайшее время в Волгоградской области будет жарко и без существенных осадков. В районах области температура воздуха ночью ожидается от +13...+21º, местами до +8º; днем +30...+37º.
В Волгограде существенных осадков 19-21 июня также не предвидится. Ночью будет от +15 до +18º, днем – от +28 до +35º.
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