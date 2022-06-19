



За последние несколько лет в региональной медицине произошли изменения: получили развитие инновационные технологии в сфере здравоохранения, был построен новый высокотехнологичный онкоцентр, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи в поликлиническом звене.

Сбербанк уже не первый год тесно сотрудничает с медицинской сферой. Вместе с медучреждениями разрабатываются цифровые проекты, внедряется применение методов искусственного интеллекта для решения различных задач. В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения и социальной сферы.

Предметом соглашения стало взаимодействие по таким направлениям, как телемедицина, речевые технологии и технологии искусственного интеллекта в здравоохранении (включая интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений на основе анализа больших данных и машинного обучения), система предоставления электронных рецептов, цифровые технологии для предоставления региональных услуг и мер социальной поддержки населению.

В ходе подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме Ольга Голодец отметила, что технологии и решения, разработанные Сбером и компаниями - партнёрами будут способствовать цифровизации региона и позволят обеспечить совершенно новый уровень удобства и доступности медицинских сервисов для граждан. К примеру, применение AI технологий помогут распознавать онкологические заболевания на самых ранних стадиях. Соглашением предусмотрено и поставка современного медицинского оборудования в сельские фельдшерско-акушерские пункты.

Ольга Голодец в рамках Петербургского международного экономического форума также отметила, что в системе здравоохранения активно используются решения на базе искусственного интеллекта. Например, платформа СберЗдоровье, для разработки которой необходимо было объединить фундаментальные медицинские знания и цифровые технологии, позволяют помогать тысячам пациентам по всей стране и в целом повышает доступность медицинских услуг.

Напомним, что в Волгоградской области за последние несколько лет компания СберЛизинг также осуществила передачу медицинского оборудования ГУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7». Медикам было передано более двухсот единиц высокоточной медицинской техники и оборудования. Это томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, эндоскопические инструменты, рентгеновские системы, операционные столы и многое другое. Ранее был введен в эксплуатацию и передан в лизинг Волгоградскому областному клиническому онкологическому диспансеру комплекс оборудования для дистанционной лучевой терапии для лечения онкобольных.

В этом году День медицинского работника в России отмечается 19 июня. Профессия врача, как известно всем, востребована во все времена: спасать жизни людей и исцелять – благородное дело.

- День медицинского работника — это не просто праздник одной профессии, этот день важен для всех нас. Мы искренне благодарим каждого врача, кто ежедневно борется за здоровье пациентов, экстренно помогает больным и каждый день самоотверженно работает в больницах и поликлиниках. Мы понимаем насколько важно для Волгоградского региона развитие медицинских услуг в сфере здравоохранения. Намерены всесторонне развивать партнерские отношения с лечебными учреждениями региона, способствовать тому, чтобы больницы и поликлиники оснащались современной оборудованием, - отмечает управляющий Волгоградского отделения Сбербанка Наталья Демина.



