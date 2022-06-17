Происшествия

Под Волгоградом в сгоревшем доме нашли тела двух человек

Происшествия 17.06.2022 11:09
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17.06.2022 11:09


В Камышине Волгоградской области после пожара в частном одноэтажном доме обнаружили тела двух человек. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 17 июня, в огне погибли мать и сын. 

— Сигнал поступил в 00.21. Огонь уничтожал деревянный дом размером 8 на 10 метров по всей площади, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Расчеты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 03.01. Причину пожара установит экспертиза. 

По факту гибели 58-летнего мужчины и его 82-летней матери СУ СКР по региону организована процессуальная проверка. 

— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания находился на веранде, где обычно курил мужчина. Телесных повреждений, кроме термических ожогов, не обнаружено, — прокомментировала официальный представитель ведомства Дарья Буянова. 

Известно, что пожар произошел на улице Шевченко, 76. Мать и сын жили вдвоем. Со слов соседей, мужчина часто выпивал, курил в доме. 

— Задымление увидели соседи, вызвали МЧС. Тела обнаружили в ходе тушения пожара, — добавили в пресс-службе волгоградского следкома. 

Сотрудники областного главка МЧС напоминают волгоградцам о соблюдении правил пожарной безопасности. Основные причины пожаров — аварийный режим работы электросетей, неосторожное обращение с огнем и нарушения при использовании печей, газовых отопительных и электронагревательных приборов.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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