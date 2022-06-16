Экономика

Сбербанк: в Поволжье наметился рост интереса к потребительским кредитам

Экономика 16.06.2022 08:18 Новости компаний
0
16.06.2022 08:18 Новости компаний


В Сбербанке отмечают положительную тенденцию по кредитованию физических лиц в регионах Поволжья. По сравнению с мартом 2022 года объём потребительских кредитов в апреле вырос на 42%, а в мае рост составил 80% относительно апреля.
По данным Сбера, чаще всего в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях кредиты оформляют клиенты банка в возрасте от 25 до 35 лет – 34% от общего количества заемщиков в первые пять месяцев 2022 года. На втором месте клиенты в возрасте от 35 до 45 лет – 31%. При этом женщины берут потребительские кредиты чаще мужчин: 61% и 39% соответственно. 
Светлана Арнаутова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«На протяжении многих лет Сбербанк остается надёжным партнером для наших клиентов и постоянно работает над тем, чтобы наши предложения были полезны и интересны. Благодаря тому, что только в мае Сбер дважды снижал процентные ставки по потребительским кредитам, интерес к ним значительно вырос. Уверена, что это позволит воспользоваться нашими предложениями большему числу наших клиентов, а значит еще больше людей смогут решить свои финансовые вопросы». 
12 июня после очередного снижения ключевой ставки Банка России Сбербанк сделал потребительские кредиты еще доступнее. Отметим, что в мае процентные ставки были снижены дважды. 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
16.06.2022 09:01
Экономика 16.06.2022 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2022 08:28
Экономика 16.06.2022 08:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 20:18
Экономика 15.06.2022 20:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.06.2022 19:08
Экономика 15.06.2022 19:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 18:23
Экономика 15.06.2022 18:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 15:54
Экономика 15.06.2022 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 15:46
Экономика 15.06.2022 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 15:11
Экономика 15.06.2022 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 14:05
Экономика 15.06.2022 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 12:52
Экономика 15.06.2022 12:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 12:04
Экономика 15.06.2022 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 12:03
Экономика 15.06.2022 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 10:40
Экономика 15.06.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 09:43
Экономика 15.06.2022 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 18:43
Экономика 14.06.2022 18:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:08
В Волгограде определили ответственного за новые очистные сооруженияСмотреть фотографии
09:33
Водителю грозит 12 лет за попытку скрыть следы смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:54
В Волгограде назвали имена лучших педиатра, хирурга, стоматолога и онколога: списокСмотреть фотографии
07:31
Четыре района Волгограда 16 июня частично останутся без светаСмотреть фотографии
20:37
Чиновник из администрации Волгоградской области возглавил отдел в мэрии ВолжскогоСмотреть фотографии
20:18
В Волгоградской области солярка за неделю подешевела на 1 копейкуСмотреть фотографии
19:40
В райцентре Волгоградской области объявили режим экономии водыСмотреть фотографии
18:59
«Ищем кинолога и ветеринара»: МБУ «Северное» расширяет штат для работы с бездомными животными в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:33
«Кондукторы ничего не объясняют»: в Волгограде остановилось движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
18:15
МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетикеСмотреть фотографии
18:13
Стартовала избирательная кампания по довыборам в думу Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде по решению суда уволили с работы мать Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
17:02
Роспотребнадзор призвал регионы принять меры по профилактике чумыСмотреть фотографии
16:59
В Волгоградской области эвакуировали мэрию и думу города ВолжскогоСмотреть фотографии
16:58
В подмосковных Люберцах осудили жену иностранца из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пообещали не допустить взрывного роста тарифов на услуги ЖКХСмотреть фотографии
16:10
Волгоградский облсуд скостил срок двум наркодельцамСмотреть фотографии
15:26
В Краснодаре 46-летний волгоградец поджег здание УФСБСмотреть фотографии
15:17
Niletto и Денис Лебедев выступят на молодежном фестивале в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцы лишились спокойного сна из-за мусоровозов-полуночниковСмотреть фотографии
13:18
Пешеходы бросились на помощь: под Волгоградом Kia перевернулась на крышу – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
МЧС предупредило волгоградцев о граде, ливнях и ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
13:04
Сотрудница и клиент банка в Волгограде спасли пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
12:35
В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Жители Новониколаевского Волгоградской области требуют проведения референдума из-за битумного заводаСмотреть фотографии
11:50
Суд обязал мэрию Волгограда осветить хутора на острове СарпинскийСмотреть фотографии
11:29
После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на дачном участке нашли два трупаСмотреть фотографии
11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
 