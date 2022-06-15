В Волгоградской области эвакуировали мэрию и думу города Волжского





Сегодня, 15 июня, администрацию и городскую думу города Волжского Волгоградской области эвакуировали из-за угроз совершения терактов. Как сообщает ИА «Высота 102», информация о минировании поступила в среду приблизительно в 14:30.

– Посетителей и сотрудников сразу же вывели на улицу после включения пожарной сигнализации. Сейчас здание осматривают кинологи с собаками, – сообщил информагентству собственный источник в гордуме Волжского.

По предварительным данным, в ходе проверки сотрудниками экстренных служб подозрительных предметов не обнаружено. Кабинеты чиновников и депутатов проверили кинологи со служебными собаками.