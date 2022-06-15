



заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, как банковское сообщество вместе с правоохранительными органами противостоит мошенникам и как банк борется с негативом. В интервью Известиям рассказал о том, как банковское сообщество вместе с правоохранительными органами противостоит мошенникам и как банк борется с негативом.

По словам спикера, телефонное мошенничество сохраняло рост вплоть до начала специальной военной операции, так в феврале было зафиксировано 264 тыс. обращений, однако уже после 24 февраля звонки прекратились примерно до 20-х чисел марта. В настоящее время количество мошеннических звонков составляет до 50 тыс. в сутки.

- В абсолютных цифрах это, конечно, по-прежнему огромная проблема: по данным Центробанка, общий объем фрода по России в первом квартале этого года составил 3,3 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. Отмечу, что сегодня 80–90% звонков — это уже не «служба безопасности Сбербанка»: сейчас мошенники чаще действуют от имени других крупных банков. И пока прогноз такой, что рекорд прошлого года по количеству звонков может быть побит уже в течение III квартала, –отметил Станислав Кузнецов.

Говоря о новых схемах мошенничества, спикер примел в пример две новые практики, которые сегодня становятся все более популярными.

- Первая — «двойной удар», когда злоумышленники эксплуатируют сразу два страха: потерять деньги и быть обвиненным в помощи боевикам. Мошенник под видом сотрудника call-центра банка сообщает, что счет клиента заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну. Если легенда срабатывает,—рассказывает Кузнецов,—«сотрудник банка» выведывает персональную информацию, после чего деньги уходят на подконтрольный злоумышленникам счет.

Вторая — «обман на обмане». Чтобы «вернуть» пострадавшему будто бы похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, в SMS или мессенджере. Злоумышленники просят гражданина заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы «проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его». Получив эти данные, они похищают у человека деньги.

И еще один тренд — мошенники все чаще звонят через мессенджеры.

Зампред Сбербанка отметил положительные тенденции в борьбе с телефонным мошенничеством, которые наметились благодаря консолидации усилий с прокуратурой и ФСИН.

- Объем мошенничества из мест лишения свободы на территории РФ за последние два года уменьшился в 10 раз. Крупные call-центры прекратили свое существование — остались в основном мошенники-одиночки и ряд этнических преступных группировок. Поэтому могу с уверенностью сказать, что с тюремными call-центрами мы в целом справились, — подчеркнул Кузнецов.

Одним из ключевых направление противодействия мошенничеству сегодня является борьба с дроперами, т.е.людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты. Центробанк предъявляет банкам требования по выявлению этих злоумышленников и противодействию незаконным переводам. Однако Сбер идет дальше.

- Мы дополнительно анализируем профили клиентов и их финансовую активность, и при выявлении признака дропера устанавливаем запрет на снятие и пополнение денежных средств во всех каналах обслуживания «Сбера». Мы уже выявили 25 тыс. клиентов с признаком дропера и осуществляем за ними дополнительный контроль, — рассказывает Станислав Кузнецов. - С начала этого года в «Сбере» заблокировано более 50 тыс. попыток выпуска карт-дропов, притом что за весь прошлый год — всего 17 тыс. По нашим оценкам, реальное число дроперов в России может достигать 500 тыс. человек.

К сожалению, в России практически отсутствует следственная и судебная практика привлечения дроперов к уголовной ответственности. Нет единого подхода к правоприменению у органов прокуратуры и суда в регионах. Действия лиц, оформивших в банке карты, которые затем были переданы третьим лицам и использовались при совершении противоправных действий, не образуют самостоятельного состава преступления, предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса РФ. Поэтому сейчас дроперы привлекаются к уголовной ответственности по существующим статьям УК РФ (ст. 158 — «Кража», ст. 159 — «Мошенничество»), но это лишь те, кто непосредственно обналичивает похищенные денежные средства.

По мнению Станислава Кузнецова, сегодня существует запрос на импортозамещение, однако этот процесс не предоставляет никаких угроз безопасности «Сбера» и его клиентов.

-Располагая современными многоуровневыми средствами защиты, мы полностью обеспечиваем безопасность своих систем. И, более того, «Сбер» готов обеспечить защиту данных других российских организаций, у нас есть для этого эффективные решения, - подчеркнул замред Сбербанка.































