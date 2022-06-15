Экономика 15.06.2022 12:52 Новости компаний
0
15.06.2022 12:52 Новости компаний
В интервью Известиям заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, как банковское сообщество вместе с правоохранительными органами противостоит мошенникам и как банк борется с негативом.
По словам спикера, телефонное мошенничество сохраняло рост вплоть до начала специальной военной операции, так в феврале было зафиксировано 264 тыс. обращений, однако уже после 24 февраля звонки прекратились примерно до 20-х чисел марта. В настоящее время количество мошеннических звонков составляет до 50 тыс. в сутки.
- В абсолютных цифрах это, конечно, по-прежнему огромная проблема: по данным Центробанка, общий объем фрода по России в первом квартале этого года составил 3,3 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. Отмечу, что сегодня 80–90% звонков — это уже не «служба безопасности Сбербанка»: сейчас мошенники чаще действуют от имени других крупных банков. И пока прогноз такой, что рекорд прошлого года по количеству звонков может быть побит уже в течение III квартала, –отметил Станислав Кузнецов.
Говоря о новых схемах мошенничества, спикер примел в пример две новые практики, которые сегодня становятся все более популярными.
- Первая — «двойной удар», когда злоумышленники эксплуатируют сразу два страха: потерять деньги и быть обвиненным в помощи боевикам. Мошенник под видом сотрудника call-центра банка сообщает, что счет клиента заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну. Если легенда срабатывает,—рассказывает Кузнецов,—«сотрудник банка» выведывает персональную информацию, после чего деньги уходят на подконтрольный злоумышленникам счет.
Вторая — «обман на обмане». Чтобы «вернуть» пострадавшему будто бы похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, в SMS или мессенджере. Злоумышленники просят гражданина заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы «проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его». Получив эти данные, они похищают у человека деньги.
И еще один тренд — мошенники все чаще звонят через мессенджеры.
Зампред Сбербанка отметил положительные тенденции в борьбе с телефонным мошенничеством, которые наметились благодаря консолидации усилий с прокуратурой и ФСИН.
- Объем мошенничества из мест лишения свободы на территории РФ за последние два года уменьшился в 10 раз. Крупные call-центры прекратили свое существование — остались в основном мошенники-одиночки и ряд этнических преступных группировок. Поэтому могу с уверенностью сказать, что с тюремными call-центрами мы в целом справились, — подчеркнул Кузнецов.
Одним из ключевых направление противодействия мошенничеству сегодня является борьба с дроперами, т.е.людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты. Центробанк предъявляет банкам требования по выявлению этих злоумышленников и противодействию незаконным переводам. Однако Сбер идет дальше.
- Мы дополнительно анализируем профили клиентов и их финансовую активность, и при выявлении признака дропера устанавливаем запрет на снятие и пополнение денежных средств во всех каналах обслуживания «Сбера». Мы уже выявили 25 тыс. клиентов с признаком дропера и осуществляем за ними дополнительный контроль, — рассказывает Станислав Кузнецов. - С начала этого года в «Сбере» заблокировано более 50 тыс. попыток выпуска карт-дропов, притом что за весь прошлый год — всего 17 тыс. По нашим оценкам, реальное число дроперов в России может достигать 500 тыс. человек.
К сожалению, в России практически отсутствует следственная и судебная практика привлечения дроперов к уголовной ответственности. Нет единого подхода к правоприменению у органов прокуратуры и суда в регионах. Действия лиц, оформивших в банке карты, которые затем были переданы третьим лицам и использовались при совершении противоправных действий, не образуют самостоятельного состава преступления, предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса РФ. Поэтому сейчас дроперы привлекаются к уголовной ответственности по существующим статьям УК РФ (ст. 158 — «Кража», ст. 159 — «Мошенничество»), но это лишь те, кто непосредственно обналичивает похищенные денежные средства.
По мнению Станислава Кузнецова, сегодня существует запрос на импортозамещение, однако этот процесс не предоставляет никаких угроз безопасности «Сбера» и его клиентов.
-Располагая современными многоуровневыми средствами защиты, мы полностью обеспечиваем безопасность своих систем. И, более того, «Сбер» готов обеспечить защиту данных других российских организаций, у нас есть для этого эффективные решения, - подчеркнул замред Сбербанка.
Реклама
Сбербанк сможет выдать импортёрам 300 млрд рублей льготных кредитов15.06.2022 12:04
Экономика 15.06.2022 12:04
ВТБ запускает стратегическую инициативу «Семейный капитал»15.06.2022 12:03
Экономика 15.06.2022 12:03
Сбер запускает «Зелёную цепочку поставок» — простой и эффективный инструмент для оценки ESG-факторов поставщиков15.06.2022 10:40
Экономика 15.06.2022 10:40
Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности15.06.2022 09:43
Экономика 15.06.2022 09:43
ВТБ снижает ставки по ипотеке14.06.2022 18:43
Экономика 14.06.2022 18:43
Банк «Открытие» заменит иностранных роботов российскими14.06.2022 15:55
Экономика 14.06.2022 15:55
Сеть АЗС продают в Волгоградской области14.06.2022 15:18
Экономика 14.06.2022 15:18
В Сбербанке сообщили о снижении ставки по ипотечным программам14.06.2022 15:12
Экономика 14.06.2022 15:12
ВТБ Лизинг профинансировал за 20 лет 240 000 единиц различных видов имущества стоимостью более 1,4 трлн рублей14.06.2022 12:20
Экономика 14.06.2022 12:20
В ЦБ увидели активность волгоградского бизнеса14.06.2022 10:58
Экономика 14.06.2022 10:58
Сбербанк: в регионах Поволжья значительно вырос интерес к сервису «SberPay оплата по QR»14.06.2022 08:20
Экономика 14.06.2022 08:20
Облкомимущество заработает на земле в элитном поселке Волгограда13.06.2022 11:07
Экономика 13.06.2022 11:07
Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 триллион рублей13.06.2022 08:56
Экономика 13.06.2022 08:56
Cбербанк вновь снизил ставки по потребительским кредитам и запустил новое предложение для подписчиков СберПрайм+12.06.2022 12:02
Экономика 12.06.2022 12:02
В группе компаний «НИКОХИМ» стартовал традиционный конкурс профессионального мастерства для рабочих10.06.2022 16:24
Экономика 10.06.2022 16:24