Экономика

Станислав Кузнецов: «Опыт «Сбера» показал, что противостоять новым угрозам можно»

Экономика 15.06.2022 12:52 Новости компаний
0
15.06.2022 12:52 Новости компаний


В интервью Известиям заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о том, как банковское сообщество вместе с правоохранительными органами противостоит мошенникам и как банк борется с негативом.
По словам спикера, телефонное мошенничество сохраняло рост вплоть до начала специальной военной операции, так в феврале было зафиксировано 264 тыс. обращений, однако уже после 24 февраля звонки прекратились примерно до 20-х чисел марта. В настоящее время количество мошеннических звонков составляет до 50 тыс. в сутки. 
- В абсолютных цифрах это, конечно, по-прежнему огромная проблема: по данным Центробанка, общий объем фрода по России в первом квартале этого года составил 3,3 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в четвертом квартале 2021 года. Отмечу, что сегодня 80–90% звонков — это уже не «служба безопасности Сбербанка»: сейчас мошенники чаще действуют от имени других крупных банков. И пока прогноз такой, что рекорд прошлого года по количеству звонков может быть побит уже в течение III квартала, –отметил Станислав Кузнецов. 
Говоря о новых схемах мошенничества, спикер примел в пример две новые практики, которые сегодня становятся все более популярными. 
- Первая — «двойной удар», когда злоумышленники эксплуатируют сразу два страха: потерять деньги и быть обвиненным в помощи боевикам. Мошенник под видом сотрудника call-центра банка сообщает, что счет клиента заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну. Если легенда срабатывает,—рассказывает Кузнецов,—«сотрудник банка» выведывает персональную информацию, после чего деньги уходят на подконтрольный злоумышленникам счет.
Вторая — «обман на обмане». Чтобы «вернуть» пострадавшему будто бы похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, в SMS или мессенджере. Злоумышленники просят гражданина заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы «проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его». Получив эти данные, они похищают у человека деньги.
И еще один тренд — мошенники все чаще звонят через мессенджеры.
Зампред Сбербанка отметил положительные тенденции в борьбе с телефонным мошенничеством, которые наметились благодаря консолидации усилий с прокуратурой и ФСИН. 
- Объем мошенничества из мест лишения свободы на территории РФ за последние два года уменьшился в 10 раз. Крупные call-центры прекратили свое существование — остались в основном мошенники-одиночки и ряд этнических преступных группировок. Поэтому могу с уверенностью сказать, что с тюремными call-центрами мы в целом справились, — подчеркнул Кузнецов. 
Одним из ключевых направление противодействия мошенничеству сегодня является борьба с дроперами, т.е.людьми, которые незаконно обналичивают деньги для преступников через банковские карты. Центробанк предъявляет банкам требования по выявлению этих злоумышленников и противодействию незаконным переводам. Однако Сбер идет дальше. 
- Мы дополнительно анализируем профили клиентов и их финансовую активность, и при выявлении признака дропера устанавливаем запрет на снятие и пополнение денежных средств во всех каналах обслуживания «Сбера». Мы уже выявили 25 тыс. клиентов с признаком дропера и осуществляем за ними дополнительный контроль, — рассказывает Станислав Кузнецов. - С начала этого года в «Сбере» заблокировано более 50 тыс. попыток выпуска карт-дропов, притом что за весь прошлый год — всего 17 тыс. По нашим оценкам, реальное число дроперов в России может достигать 500 тыс. человек.
К сожалению, в России практически отсутствует следственная и судебная практика привлечения дроперов к уголовной ответственности. Нет единого подхода к правоприменению у органов прокуратуры и суда в регионах. Действия лиц, оформивших в банке карты, которые затем были переданы третьим лицам и использовались при совершении противоправных действий, не образуют самостоятельного состава преступления, предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса РФ. Поэтому сейчас дроперы привлекаются к уголовной ответственности по существующим статьям УК РФ (ст. 158 — «Кража», ст. 159 — «Мошенничество»), но это лишь те, кто непосредственно обналичивает похищенные денежные средства.
По мнению Станислава Кузнецова,  сегодня существует запрос на импортозамещение, однако этот процесс не предоставляет никаких угроз безопасности «Сбера» и его клиентов. 
-Располагая современными многоуровневыми средствами защиты, мы полностью обеспечиваем безопасность своих систем. И, более того, «Сбер» готов обеспечить защиту данных других российских организаций, у нас есть для этого эффективные решения, - подчеркнул замред Сбербанка




 


 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
15.06.2022 12:04
Экономика 15.06.2022 12:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 12:03
Экономика 15.06.2022 12:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 10:40
Экономика 15.06.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.06.2022 09:43
Экономика 15.06.2022 09:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 18:43
Экономика 14.06.2022 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:55
Экономика 14.06.2022 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:18
Экономика 14.06.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:12
Экономика 14.06.2022 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 12:20
Экономика 14.06.2022 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 10:58
Экономика 14.06.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2022 08:20
Экономика 14.06.2022 08:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.06.2022 11:07
Экономика 13.06.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.06.2022 08:56
Экономика 13.06.2022 08:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.06.2022 12:02
Экономика 12.06.2022 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 16:24
Экономика 10.06.2022 16:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:06
Волгоградцы лишились спокойного сна из-за мусоровозов-полуночниковСмотреть фотографии
13:18
Пешеходы бросились на помощь: под Волгоградом Kia перевернулась на крышу – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
МЧС предупредило волгоградцев о граде, ливнях и ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
13:04
Сотрудница и клиент банка в Волгограде спасли пенсионеров от мошенниковСмотреть фотографии
12:35
В СК сообщили подробности по делу о смерти на заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:24
Жители Новониколаевского Волгоградской области требуют проведения референдума из-за битумного заводаСмотреть фотографии
11:50
Суд обязал мэрию Волгограда осветить хутора на острове СарпинскийСмотреть фотографии
11:29
После смерти 13-летнего подростка под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области водитель погиб в перевернувшейся машинеСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде на дачном участке нашли два трупаСмотреть фотографии
11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
10:35
Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФСмотреть фотографии
10:28
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»Смотреть фотографии
10:25
Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелокСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде не хватило новых троллейбусов на разрекламированные маршрутыСмотреть фотографии
09:32
Молодой волгоградец при заказе путаны лишился крупной суммыСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы запечатлели «клубничную» луну в небеСмотреть фотографии
08:31
Глава Камышина вручил орден Мужества вдове погибшего контрактникаСмотреть фотографии
08:06
Поезд Ташкент-Волгоград вернули в расписание после двухлетнего перерываСмотреть фотографии
06:55
«Никто не хочет идти на завод»: волгоградцы высказались о страхе потерять работуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Мэрия Волгограда ищет старые автобусы на маршрут № 65 за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:39
24 часа ареста: в центре Волгограда двое пикаперов планировали провокациюСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пьяным за руль нельзя? А почему?»: в Волгограде полиция устроила «праздничную» облаву на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
В Волгограде на парковке ВГАФК протаранили иномаркуСмотреть фотографии
18:26
Предприниматель из Волгограда пожаловался Бастрыкину на муниципальных чиновниковСмотреть фотографии
17:53
«Хотел остаться дома»: в Волгоградской области арестован водитель, бросивший умирать сбитого пешеходаСмотреть фотографии
17:51
Облздрав сообщил состояние пострадавших в ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
17:51
Суд в Волгограде обязал наладить в доме с изъяном горячее водоснабжениеСмотреть фотографии
17:17
«За Волгой для них земля есть»: Росимущество передало территорию в 30 гектаров многодетным КраснослободскаСмотреть фотографии
16:56
На берегу Волги под Волгоградом эффектно сгорела баняСмотреть фотографии
 