Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

Экономика 15.06.2022 09:43 Новости компаний
0
15.06.2022 09:43 Новости компаний


Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин обратился к правительству РФ с идеей создать постоянно действующую группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики для поддержки различных отраслей промышленности в России. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, сегодня в банки приходит много компаний и частных инвесторов с проектами по импортозамещению. «Я даже обратился к правительству с идеей создать постоянно действующую группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики, чтобы задавать приоритеты, какие отрасли и какие продукты есть смысл в первую очередь поддерживать. Если, например, создать единую платформу, ей может пользоваться не одно предприятие-инвестор, а целые отрасли. Такие истории требуют комплексного подхода. Они не всегда могут быть сверхприбыльными, но обеспечат цепочку производств, целый ряд предприятий и отраслей», – отметил Андрей Костин.

Топ-менеджер добавил, что капитал возвращается в страну, так как бизнес на фоне ухода западных конкурентов увидел перспективы инвестиций в Россию. «Думаю, все деньги, которые зарабатывает бизнес, будут оставаться и вкладываться только внутри страны, и это большие возможности. Да, трудно сделать технологический прорыв в условиях, когда развитые страны закрыли к себе доступ. Но надо опираться на свои силы плюс на поддержку тех стран, которые смогут поставлять технологии», – считает президент ВТБ.

По его мнению, российские компании найдут пути импортозамещения не только за счет новых поставщиков, но и развивая собственные производства. «Все-таки российские бизнесмены – люди очень энергичные, я это вижу по нашим клиентам. Процессы будут идти, постепенно будем восстанавливаться, поэтому мой прогноз на 2024 год позитивный – с возобновлением роста экономики», – сказал Андрей Костин.

По прогнозам топ-менеджера, в случае развития импортных операций рыночная цена доллара на конец года составит 70–75 рублей. При этом темпы снижения ключевой ставки будут замедляться. «Центробанк сейчас решительно снижает ключевую ставку. И за это его руководство можно только похвалить. Если инфляция окажется придавлена, ЦБ может снижать и дальше. Регулятор хорошо понимает, что задача экономического роста тоже важна, и будет использовать любую возможность, если инфляция ее предоставит, но темпы снижения ключевой ставки будут существенно замедляться», – заключил президент ВТБ.

 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
15.06.2022 10:40
Экономика 15.06.2022 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 18:43
Экономика 14.06.2022 18:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:55
Экономика 14.06.2022 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:18
Экономика 14.06.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2022 15:12
Экономика 14.06.2022 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 12:20
Экономика 14.06.2022 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.06.2022 10:58
Экономика 14.06.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2022 08:20
Экономика 14.06.2022 08:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.06.2022 11:07
Экономика 13.06.2022 11:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.06.2022 08:56
Экономика 13.06.2022 08:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.06.2022 12:02
Экономика 12.06.2022 12:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 16:24
Экономика 10.06.2022 16:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 15:59
Экономика 10.06.2022 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 15:24
Экономика 10.06.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2022 15:07
Экономика 10.06.2022 15:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:01
Володин выступил за сохранение смертной казни в ДНРСмотреть фотографии
10:35
Делегаты от Волгоградской области участвуют в XXV ПМЭФСмотреть фотографии
10:28
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»Смотреть фотографии
10:25
Не смирились: половина опрошенных волгоградцев готовы к новому референдуму по переводу стрелокСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде не хватило новых троллейбусов на разрекламированные маршрутыСмотреть фотографии
09:32
Молодой волгоградец при заказе путаны лишился крупной суммыСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы запечатлели «клубничную» луну в небеСмотреть фотографии
08:31
Глава Камышина вручил орден Мужества вдове погибшего контрактникаСмотреть фотографии
08:06
Поезд Ташкент-Волгоград вернули в расписание после двухлетнего перерываСмотреть фотографии
06:55
«Никто не хочет идти на завод»: волгоградцы высказались о страхе потерять работуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Мэрия Волгограда ищет старые автобусы на маршрут № 65 за 43 млн рублейСмотреть фотографии
20:39
24 часа ареста: в центре Волгограда двое пикаперов планировали провокациюСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Пьяным за руль нельзя? А почему?»: в Волгограде полиция устроила «праздничную» облаву на дорогахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
В Волгограде на парковке ВГАФК протаранили иномаркуСмотреть фотографии
18:26
Предприниматель из Волгограда пожаловался Бастрыкину на муниципальных чиновниковСмотреть фотографии
17:53
«Хотел остаться дома»: в Волгоградской области арестован водитель, бросивший умирать сбитого пешеходаСмотреть фотографии
17:51
Облздрав сообщил состояние пострадавших в ДТП на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
17:51
Суд в Волгограде обязал наладить в доме с изъяном горячее водоснабжениеСмотреть фотографии
17:17
«За Волгой для них земля есть»: Росимущество передало территорию в 30 гектаров многодетным КраснослободскаСмотреть фотографии
16:56
На берегу Волги под Волгоградом эффектно сгорела баняСмотреть фотографии
16:37
Рядом случайно оказалась скорая: подробности о пострадавших на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
16:18
Волгоградские общественники формируют федеральные инициативы по улучшению качества школьного питанияСмотреть фотографии
16:00
Под Волгоградом школьник упал с заброшки и через 9 дней умер в реанимацииСмотреть фотографии
15:44
Это «Клево»!: незабываемый отдых на берегу Дона для всей семьиСмотреть фотографии
15:28
На мосту из Волгограда в Краснослободск Audi на скорости влетела под грузовикСмотреть фотографии
15:18
Сеть АЗС продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:51
Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать большеСмотреть фотографии
13:39
Андрей Бочаров: БК-31 на набережной Волгограда откроют 17 июляСмотреть фотографии
13:18
Стали известны подробности о сбившем насмерть подростка волгоградцеСмотреть фотографии
13:01
Волгоградка избила молотком и заживо закопала мать во дворе домаСмотреть фотографии
 