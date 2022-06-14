В Волгограде из-за угроз снова эвакуировали ВолГУ





Сегодня, 14 июня, студентов и преподавателей ВолГУ в Советском районе Волгограда попросили покинуть помещение университета. Как стало известно ИА «Высота 102», в очередной раз в приемную образовательного учреждения поступило письмо с угрозами совершения теракта.

– Все студенты и сотрудники университета эвакуированы, – сообщили в пресс-службе ВолГУ. – На месте работают оперативные службы. Ждем результата проверки.

Напомним, это уже не первый случай ложного минирования госуниверситета. Неделями ранее уже несколько раз пытались нарушить работу учебного заведения.

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