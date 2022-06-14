Происшествия

В Волгограде из-за угроз снова эвакуировали ВолГУ

Происшествия 14.06.2022 12:46
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14.06.2022 12:46


Сегодня, 14 июня, студентов и преподавателей ВолГУ в Советском районе Волгограда попросили покинуть помещение университета. Как стало известно ИА «Высота 102», в очередной раз в приемную образовательного учреждения поступило письмо с угрозами совершения теракта.  

– Все студенты и сотрудники университета эвакуированы, – сообщили в пресс-службе ВолГУ. – На месте работают оперативные службы. Ждем результата проверки. 

Напомним, это уже не первый случай ложного минирования госуниверситета. Неделями ранее уже несколько раз пытались нарушить работу учебного заведения. 

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