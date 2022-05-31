Волгоградский госуниверситет эвакуирован второй раз за неделю

Происшествия 31.05.2022 10:36
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31.05.2022 10:36
Сегодня, 31 мая стало известно уже о второй за последнюю неделю эвакуации студентов и преподавателей ВолГУ. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, всех находившихся в здании людей попросили выйти на улицу.
- Приехали пожарные, сотрудники полиции с собаками, вот ждем, когда обследуют аудитории, - рассказали студенты.
Как пояснили ИА "Высота 102" в университете, сообщение о заложенном устройстве в университете поступил в приемную комиссию.
Напомним, 23 мая сотрудникам и студентам вуза уже пришлось провести некоторое время за стенами альма-матер, пока кинологи не проверили помещения университета на предмет взрывоопасных предметов. Перед этим сообщение о якобы минировании университета поступило в приемную комиссию.
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