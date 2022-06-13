Происшествия

Семеро детей пострадали в ДТП в Волгоградской области

Происшествия 13.06.2022 11:39
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13.06.2022 11:39



Трое детей и четверо подростков пострадали в результате аварий, которые произошли за минувшие сутки в Волгограде и области. По данным регионального главка МВД, в областном центре ранения получили двое малышей 2 и 4 лет. 
ДТП произошло в Советском районе напротив дома 2/2 по улице Краснопресненская. Водитель Datsun mi-DO совершил наезд на автомобиль Kia Ceed, водитель которого остановился впереди на «красный» сигнал светофора. В результате малолетние пассажиры Kia Ceed доставлены в больницу.
9-летний ребенок, а также водители двух автомобилей марки «ВАЗ-21053» и Skoda Octavia пострадали в ДТП в Красноармейском районе. По предварительным данным, 35-летняя водитель иномарки совершила столкновение с впереди идущей автомашиной «ВАЗ-21053». От удара «ВАЗ» совершила наезд на бетонные опоры. Троих пострадавших госпитализировали. Ребенок находился в иномарке.
Еще две аварии, в которых пострадали подростки, произошли в районах области. Так, на 3 км автодороги «г. Урюпинск – х. Первомайский» 32-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением, совершил съезд с дороги и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель, и eго 17 и 15-летние пассажиры доставлены в больницу.
В Чернышковском районе 66-летний водитель «ГАЗ-52» при выезде на 1 км перекрестка автодороги «Басакин-Раздольный» не предоставил право преимущественного проезда автомашине «Лада Гранта» и совершил с ней боковое столкновение. В результате ДТП 39-летний водитель «Лады Гранта» и его 14 и 16-летние пассажиры с травмами госпитализированы.

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