Портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 триллион рублей





Общий портфель кредитных карт Сбера перешагнул отметку в 1 трлн рублей. Об этом накануне сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения. По словам источника, это самый большой объем портфеля кредитных карт среди российских банков за всю историю рынка. Также отмечается, что значительный вклад в установление рекорда внесла Кредитная СберКарта, признанная самой выгодной кредиткой на российском рынке по версии Frank RG.





-В прошлом году мы запустили новую кредитную карту, которая максимально удобна и понятна нашим клиентам. Кроме того, в период, когда многие банки ухудшили условия своих кредитных продуктов, Сбер оставил все самые востребованные опции по ней без изменений — бесплатное обслуживание и смс-информирование, честные 120 дней беспроцентного периода, единую ставку на покупки и снятие наличных. Именно доверительные отношения с клиентами и выгодные условия позволили Сберу установить рекорд по размеру портфеля кредитных карт, — прокомментировал Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка.











