Происшествия

В Волжском смертельное ДТП попало на уличные камеры

Происшествия 12.06.2022 20:42
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12.06.2022 20:42


В Волжском Волгоградской области сегодня, 12 июня, на камеры уличного наблюдения попало смертельное ДТП с участием легкового автомобиля. Как стало известно ИА «Высота 102», за рулем легковушки скончался пенсионер. 

— Скончался 65-летний водитель, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.  

Известно, что инцидент произошел примерно в 08.10 на пересечении улиц Мира и 87-й Гвардейской Дивизии. Момент аварии попал на камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, как автомобиль поворачивает на перекрестке направо, замедляется, а затем врезается в столб. У легковушки останавливаются другие водители. Позже к месту происшествия подъезжают автомобили оперативных служб. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области журналистам информагентства подтвердили, что был вызов скорой помощи. ИА «Высота 102» направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото и видео: Powernet

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