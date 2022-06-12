Под Волгоградом мотоциклист погиб после тарана грузовика

В Городищенском районе Волгоградской области накануне примерно в 09.30 произошло ДТП с участием мотоциклиста, велосипедиста и фуры. Сообщается о погибшем.

— По предварительной информации, 44-летний водитель, управляя мотоциклом Yamaha, двигался со стороны поселка Сады Придонья в направлении трассы Каспий — Качалинская — Вертячий — Гумрак, — сообщили информагентству в пресс-службе регионального ГУ МВД. — Водитель не справился с управлением и столкнулся с 58-летним велосипедистом, двигавшимся в попутном направлении по краю дороги, после чего мотоциклист наехал на стоящую грузовую автомашину MAN.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате дорожного инцидента велосипедиста с травмами транспортировали в больницу. Водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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