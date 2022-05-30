«Сидела прямо на дороге»: водитель, сбивший насмерть женщину под Волгоградом, ищет очевидцев

В Фроловском районе Волгоградской области на трассе Р-22 «Каспий» накануне житель Московской области насмерть сбил 37-летнюю женщину. По сведениям ГУ МВД России по региону, в момент наезда погибшая находилась на проезжей части. Это, сообщает ИА «Высота 102» подтверждает и сидевший за рулем Renault Logan Андрей Смирнов. Мужчина в телефонном разговоре с корреспондентом информагентства утверждает, что за 16 лет водительского стажа ни разу не нарушал Правил дорожного движения, и роковая ночь не стала исключением. Андрей просит всех, кто проезжал мимо в момент ДТП, поделиться записями регистраторов.

— Мы вместе с женой и двумя детьми возвращались от родственников из Волгограда к себе домой в Московскую область в город Одинцово. По трассе я двигался по всем правилам и с разрешенной скоростью 90 километров в час, – утверждает 33-летний Андрей Смирнов. – На 873 километре трассы возле города Фролово за 15 секунд до столкновения я увидел неизвестную женщину, которая сидела посреди дороги в черных кроссовках, кофте с капюшоном, джинсах и смотрела на асфальт. Я попытался экстренно затормозить и вывернул руль влево, пытаясь избежать столкновения, но все-таки задел ее бампером и правой фарой.

От удара, говорит водитель легковушки, женщину отбросило на пять метров на правый край автодороги. Мужчина остановил Renault Logan и вызвал скорую помощь. По словам Андрея Смирнова, приехавшие через 30 минут медики констатировали смерть 37-летней женщины. Сотрудники полиции прибыли на место через 15 минут после скорой.

— Когда следователь разговаривал по телефону с дальней родственницей этой женщины, я услышал, что она была прописана в Москве и у нее есть 16-летний ребенок, – рассказывает водитель. – Она якобы отдала на воспитание своего ребенка старшей сестре и исчезла. На вопрос полицейского про возможное употребление наркотиков и алкоголя, родственники ответили, что также не исключают данного факта. Сказали, что вела аморальный образ жизни.

Вместе с женой и детьми Андрея отвезли в полицейский участок во Фролово. Там супруги дали показания и провели медосвидетельствование. Иномарку с лопнувшим бампером и разбитой фарой оставили на штрафстоянке.

— Из полицейского участка нас забрали родственники и довезли до Москвы. Сейчас мы уже дома. В полиции пояснили, что уголовного дела пока нет, так как ситуация рассматривается как происшествие. Сообщили, что вызовут для следственного эксперимента примерно через месяц, – говорит Андрей.

Андрей просит водителей, проезжавших в момент аварии 873-й километр трассы Р-22 «Каспий» во Фроловском районе Волгоградской области, поделиться видео с регистраторов.

– От этих записей, возможно, зависит моя жизнь, – говорит отец двоих детей.

Направлять записи водитель просит на редакционную почту ИА «Высота 102» [email protected] с пометкой «Момент ДТП. Фролово» либо в мессенджеры по номеру +7 (937) 55-66-102.





Фото ГУ МВД России по Волгоградской области