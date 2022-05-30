Происшествия

«Сидела прямо на дороге»: водитель, сбивший насмерть женщину под Волгоградом, ищет очевидцев

Происшествия 30.05.2022 14:34
0
30.05.2022 14:34


В Фроловском районе Волгоградской области на трассе Р-22 «Каспий» накануне житель Московской области насмерть сбил 37-летнюю женщину. По сведениям ГУ МВД России по региону, в момент наезда погибшая находилась на проезжей части. Это, сообщает ИА «Высота 102» подтверждает и сидевший за рулем Renault Logan Андрей Смирнов. Мужчина в телефонном разговоре с корреспондентом информагентства утверждает, что за 16 лет водительского стажа ни разу не нарушал Правил дорожного движения, и роковая ночь не стала исключением. Андрей просит всех, кто проезжал мимо в момент ДТП, поделиться записями регистраторов. 

— Мы вместе с женой и двумя детьми возвращались от родственников из Волгограда к себе домой в Московскую область в город Одинцово. По трассе я двигался по всем правилам и с разрешенной скоростью 90 километров в час, – утверждает 33-летний Андрей Смирнов. – На 873 километре трассы возле города Фролово за 15 секунд до столкновения я увидел неизвестную женщину, которая сидела посреди дороги в черных кроссовках, кофте с капюшоном, джинсах и смотрела на асфальт. Я попытался экстренно затормозить и вывернул руль влево, пытаясь избежать столкновения, но все-таки задел ее бампером и правой фарой. 

От удара, говорит водитель легковушки, женщину отбросило на пять метров на правый край автодороги. Мужчина остановил Renault Logan и вызвал скорую помощь. По словам Андрея Смирнова, приехавшие через 30 минут медики констатировали смерть 37-летней женщины. Сотрудники полиции прибыли на место через 15 минут после скорой.  

— Когда следователь разговаривал по телефону с  дальней родственницей этой женщины, я услышал, что она была прописана в Москве и у нее есть 16-летний ребенок, – рассказывает водитель. – Она якобы отдала на воспитание своего ребенка старшей сестре и исчезла. На вопрос полицейского про возможное употребление наркотиков и алкоголя, родственники ответили, что также не исключают данного факта. Сказали, что вела аморальный образ жизни.  

Вместе с женой и детьми Андрея отвезли в полицейский участок во Фролово. Там супруги дали показания и провели медосвидетельствование. Иномарку с лопнувшим бампером и разбитой фарой оставили на штрафстоянке. 

— Из полицейского участка нас забрали родственники и довезли до Москвы. Сейчас мы уже дома. В полиции пояснили, что уголовного дела пока нет, так как ситуация рассматривается как происшествие. Сообщили, что вызовут для следственного эксперимента примерно через месяц, – говорит Андрей. 

Андрей просит водителей, проезжавших в момент аварии 873-й километр трассы Р-22 «Каспий» во Фроловском районе Волгоградской области, поделиться видео с регистраторов. 

– От этих записей, возможно, зависит моя жизнь, – говорит отец двоих детей. 

Направлять записи водитель просит на редакционную почту ИА «Высота 102» [email protected] с пометкой «Момент ДТП. Фролово» либо в мессенджеры по номеру +7 (937) 55-66-102. 

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Происшествия
30.05.2022 18:57
Происшествия 30.05.2022 18:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 14:17
Происшествия 30.05.2022 14:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 12:15
Происшествия 30.05.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 12:09
Происшествия 30.05.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 11:30
Происшествия 30.05.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 10:35
Происшествия 30.05.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2022 09:45
Происшествия 30.05.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 18:10
Происшествия 29.05.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 14:12
Происшествия 29.05.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 12:02
Происшествия 29.05.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 11:03
Происшествия 29.05.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2022 10:10
Происшествия 29.05.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2022 21:27
Происшествия 28.05.2022 21:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2022 19:50
Происшествия 28.05.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.05.2022 19:08
Происшествия 28.05.2022 19:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:57
Рабочих едва не убило током при монтаже рекламного щита под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:42
Климатолог рассказал, каким будет лето-2022 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:12
Экс-McDonald's в условиях сверхсекретности готовят к открытию в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:13
В комитете строительства Волгоградской области раскрыли аферу с жильем для детей-сиротСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде состоится презентация блюд для школьного менюСмотреть фотографии
16:53
В Волгоградской области 18 лет строгача поделят на двоих наркоагрономыСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде нашли замену уволенному гендиректору «Ротора»Смотреть фотографии
15:54
Педофил Соболев надеялся избежать 14-летнего срока за изнасилование школьницыСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде замдиректора колледжа избежала колонии за ущерб МинпросвещенияСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде осудят лжеполицейских за гоп-стоп в гаражном кооперативеСмотреть фотографии
15:13
Руины Дома молодежи в Волгограде спрятали за баннером в поддержку армииСмотреть фотографии
14:54
Строительство амфитеатра на набережной в Волгограде затягивается из-за санкцийСмотреть фотографии
14:34
«Сидела прямо на дороге»: водитель, сбивший насмерть женщину под Волгоградом, ищет очевидцевСмотреть фотографии
14:17
Под Волгоградом 40-летняя женщина выпала с 4 этажаСмотреть фотографии
14:11
«Начальник прячется с котлетами»: волгоградцы стали экономить на бизнес-ланчахСмотреть фотографии
13:17
Бочаров предупредил волгоградцев о летних испытанияхСмотреть фотографии
12:59
Банк Уралсиб запустил оплату покупок через Систему быстрых платежейСмотреть фотографии
12:15
Росстат оставил Волгоград в городах-миллионниках после переписиСмотреть фотографии
12:15
Трое в реанимации: врачи борются за жизнь пострадавших в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
Волгоградец сделал огненное предложение руки и сердца в ЦПКиОСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В Волгограде на улице нашли мужчину с порезанным горломСмотреть фотографии
11:30
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили женщинуСмотреть фотографии
10:35
Стало известно состояние мужчины, обгоревшего в таксиСмотреть фотографии
10:31
Прожиточный минимум вырастет в Волгоградской области с 1 июняСмотреть фотографии
10:30
Волгоградцам назвали лучшее время для погашения долгов за светСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде сгорела машина такси, есть пострадавшийСмотреть фотографии
08:57
Жители Волгоградской области увеличили долги за коммуналкуСмотреть фотографии
08:20
32-летний волгоградец умер от COVID-19Смотреть фотографии
08:00
Стала известна причина ДТП с 7 пострадавшими в ВолжскомСмотреть фотографии
23:50
Волгоградцам рассказали о 7 шагах к новой кухнеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 