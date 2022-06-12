В Волгограде на «танцующем» мосту 11 июня около 22.44 произошло ДТП с кроссовером. Иномарка буквально протаранила отбойник. Есть пострадавший.





— По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем автомобиля Renault Duster двигался по мосту через Волгу со стороны Волгограда в направлении Краснослободска, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Напротив опоры ЛЭП № 6/2 водитель потерял управление и наехал на разделительный отбойник.

Как уточнили в областном главке МВД, в дорожной аварии пострадал водитель иномарки. Мужчину с различными травмами доставили в больницу № 25.

По информации от экстренных служб, житель Волгограда получил множественные ушибы, сотрясение головного мозга, перелом ребер и разрыв селезенки.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / ХУ Волгоград / t.me