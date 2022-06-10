Вандалы сломали фигуры ослика и «смешарика» в сквере Волгограда









Топиарные фигуры ослика и «смешарика», установленные недавно в обновленной бульварной части им. Фридриха Энгельса в Красноармейском районе Волгограда, пострадали от рук вандалов. Как сообщили в мэрии, данный факт был зафиксирован сотрудниками МБУ «ЦБиО Красноармейского района Волгограда» в ходе текущего обслуживания территории.

- Сейчас фигура ослика временно перевезена на базу коммунальной службы для восстановления, ремонт фигуры «смешарика» будет произведен на месте, - сообщили в администрации города.

К сожалению, подобный факт вандализма на обновленных общественных пространствах Волгограда – не единственный. В июне на благоустраиваемой прогулочной зоне проспекта им. Жукова Дзержинского района вандалы похитили девять кустов роз и четыре ели и нанесли хаотичные надписи на подпорные стены вдоль жилых многоквартирных домов.













Реконструкция прогулочной зоны в Красноармейском районе завершилась в преддверии летнего сезона. Общественное пространство украсили арт-объекты: арка в виде двух сердец высотой 3,5 метра, бронзовый «Купидон», «Камень желаний», светящиеся фигуры «Одуванчики», «Деревья», зеленые топиарии в виде влюбленной пары, сказочных героев и животных. А возле входной группы всех отдыхающих теперь встречают объемные буквы «Бульвар» высотой до 3 метров.

Кроме этого, вдоль бульвара полностью заменили линии наружного освещения протяженностью свыше 1700 погонных метров, установили 50 светоточек и урны, восстановили существующие лавочки, оборудовали современные круглые скамьи с подсветкой. Особое внимание уделили озеленению, а также высадили свыше 15 тысяч цветов.

Фото: администрации Волгограда