В России могут запретить рекламу на иностранных языках

В России в скором времени могут запретить наружную рекламу на иностранных языках. Как сообщил сегодня, 10 июня, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, такой законопроект обсуждается депутатами.

Соответствующий пост Володин опубликовал сегодня, 10 июня, в своем телеграм-канале.

– В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен, – сообщил председатель Госдумы, попутно поинтересовавшись мнением подписчиков на этот счет.

Согласно предварительным результатам опроса, за русскоязычную рекламу уже высказалось более 70% подписчиков Володина.