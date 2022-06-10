Федеральные новости

В России могут запретить рекламу на иностранных языках

Федеральные новости 10.06.2022 12:00
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10.06.2022 12:00


В России в скором времени могут запретить наружную рекламу на иностранных языках. Как сообщил сегодня, 10 июня, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, такой законопроект обсуждается депутатами. 

Соответствующий пост Володин опубликовал сегодня, 10 июня, в своем телеграм-канале. 

– В Государственной думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен, – сообщил председатель Госдумы, попутно поинтересовавшись мнением подписчиков на этот счет. 

Согласно предварительным результатам опроса, за русскоязычную рекламу уже высказалось более 70% подписчиков Володина. 

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