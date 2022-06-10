В Волгограде растет конкуренция за рабочие места

Экономика 10.06.2022 09:46
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10.06.2022 09:46
Работу в Волгоградской области найти становится сложнее. К такому выводу пришли специалисты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru в ходе исследования, сообщает ИА «Высота 102».
За последние три месяца конкуренция за рабочие места в регионе выросла. Так, если в феврале на одну вакансию в Волгограде и области в среднем приходилось 4,1 резюме или четыре кандидата на место, то по итогам мая конкуренция увеличилась до шести кандидатов на место (5,8 резюме на вакансию).
Сложнее всего сейчас в Волгоградской области найти работу юристам – на одну вакансию приходится 15 кандидатов (15,6 резюме на вакансию). Также большая конкуренция за рабочие места среди тех, кто хочет работать на госслужбе – 13 человек на место (13,5 резюме на вакансию). Повышенная конкуренция за рабочие места среди молодых специалистов, бухгалтеров и финансистов, а также специалистов по персоналу.
В дефиците по-прежнему рабочий персонал, медики и фармацевты, строители, сотрудники сферы продаж, производства и сельского хозяйства – на одну вакансию здесь приходится меньше 3 резюме.
- В Волгоградской области мы видим ту же тенденцию, которая характерна и для страны в целом – увеличение конкуренции за рабочие места. На одну вакансию в среднем по рынку претендует около 6 кандидатов (что является нормальным показателем для рынка труда). Однако, конкуренция очень неоднородна – так называемым «белым воротничкам» (юристы, бухгалтеры, специалисты по персоналу, административные сотрудники) найти работу становится сложнее, тогда как «синеворотничковые» и линейные специалисты по-прежнему в дефиците (это рабочие, линейные сотрудники сферы продаж, производственной и сельскохозяйственной сферы, - прокомментировала ситуацию аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.
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