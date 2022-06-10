



В Волгограде на базе трёх крупных офисов МФЦ Сбербанк провёл «Дни финансовой грамотности». В рамках проекта жители региона узнали о личном финансовом планировании, современных банковских продуктах и инструментах, которые помогают управлять финансами, о налоговых вычетах, о способах накопления и формировании капитала для будущей пенсии.

Особое внимание было уделено теме безопасного и эффективного обращения с финансовыми инструментами. Эксперты Сбербанка подробно рассказали, как можно пользоваться удалёнными банковскими сервисами: оплачивать услуги онлайн, переводить деньги с карты на карту, открыть вклад. Специалисты банка также познакомили жителей региона с актуальными банковскими продуктами и нефинансовыми сервисами Сбера. К примеру, на одной из лекций эксперты Сбера рассказали о возможностях СберКарты как инструмента для получения пособий и пенсий.

«Дни финансовой грамотности» в филиалах МФЦ Сбербанк будут проходить на регулярной основе. Уже на следующей неделе мероприятия проведут в Ворошиловском, Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«Финансовая грамотность населения является одной из важных задач банка в регионе. Это направление входит в зону нашей социальной ответственности. Мы проводим встречи с жителями Волгограда в офисах МФЦ для того, чтобы помочь, прежде всего, людям старшего поколения разобраться в новых банковских продуктах и цифровых возможностях банка. Мы нацелены на максимальную поддержку наших клиентов, заинтересованы в широком охвате финансовыми знаниями всех категорий населения нашего региона».

Напомним, что специально для повышения уровня финансовой грамотности Сбер также запустил информационно-образовательную платформу СберКлевер. На ней собрана вся важная информация, необходимая для управления личными финансами. Из статей, обучающих курсов и развлекательно-образовательных материалов на СберКлевере пользователь сможет узнать о финансовых инструментах для накопления, страхования и инвестирования.



