На стройке в Волгограде нашли 250-килограммовую бомбу

В Советском районе Волгограда на стройплощадке обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота» 102, фугас обезвредят сегодня, 8 июня, специалисты Донского спасательного центра по Ростовской области.

— При проведении земляных работ на объекте строительства в Советском районе города Волгограда была обнаружена ФАБ-250, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Известно, что снаряд обнаружили на улице Владимира Петровского на другой стороне в противоположной стороне от ТРЦ «Акварель». Опасную находку обезвредят на полигоне в Городищенском районе.

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