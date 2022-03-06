Общество

Пиротехники обезвредили найденную на волгоградском заводе авиабомбу

Общество 06.03.2022 19:55
06.03.2022 19:55




Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, найденную во время земляных работ на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде. Опасную находку специалисты вывезли в поле и обезвредили путем подрыва, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По данным ведомства, это первая в 2022 году авиабомба времён Великой Отечественной войны, найденная и уничтоженная на территории Волгоградской области.


Напомним, 4 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда на территории металлургического комбината в ходе земляных работ возле склада окалины рабочие обнаружили бомбу времен войны. О происшествии заводчане сообщили в отдел полиции №2, людей и техники увели на безопасное расстояние до приезда специалистов-взрывотехников.

На «Красном Октябре» уточнили, что это не первая находка времен Великой Отечественной войны, обнаруженная на территории предприятия. Во время Сталинградской битвы 100 дней ожесточенные бои велись непосредственно на металлургическом заводе.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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