Пиротехники обезвредили найденную на волгоградском заводе авиабомбу

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, найденную во время земляных работ на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде. Опасную находку специалисты вывезли в поле и обезвредили путем подрыва, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
По данным ведомства, это первая в 2022 году авиабомба времён Великой Отечественной войны, найденная и уничтоженная на территории Волгоградской области.
Напомним, 4 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда на территории металлургического комбината в ходе земляных работ возле склада окалины рабочие обнаружили бомбу времен войны. О происшествии заводчане сообщили в отдел полиции №2, людей и техники увели на безопасное расстояние до приезда специалистов-взрывотехников.