В Волгограде рядом с госпиталем Минобороны горят залежи мусора: видео

В Дзержинском районе Волгограда вблизи госпиталя Министерства обороны РФ в эти минуты силами МЧС пытаются ликвидировать возгорание на свалке. Огромный столб черного дыма, поднимающийся ввысь, фотографируют и снимают на видео жители разных районов города. По сведениям пресс-службы чрезвычайного ведомства, расположенным вблизи с пожаром жилым домам ничего не угрожает.

– В Дзержинском районе в районе улицы Кирпичной происходит горение мусора глубокого залегания, – оперативно прокомментировали в ГУ МЧС России по Волгоградской области происшествие. – Угрозы жилым домам и социальным объектам нет. На месте работают пожарные расчеты.

Отметим, что пожары на многолетних свалках в Волгограде случаются ежегодно. Сложность таких пожаров заключается в том, что пожарные расчеты не имеют возможности добраться до глубоких слоев мусора. Чаще всего в таких случаях требуется применение специализированной техники.

Фото и видео: ИА "Высота 102"