Экономика

«Экономика – в приоритете»: в бюджете Волгоградской области не хватит денег на сирот и льготников

Экономика 07.06.2022 13:02
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07.06.2022 13:02


Сегодня Волгоградская областная Дума приняла в двух чтениях изменения в закон об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Утвержденными поправками уточнены доходы и расходы региональной казны, а также перераспределены средства по отдельным направлениям. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», принятие бюджета прошло не так безоблачно. 
Валерий Могильный, выступивший от фракции КПРФ, заявил о том, что коммунисты будут голосовать против бюджета, так как он, по его словам, «не отражает социальные ожидания населения». В частности, в бюджете не хватает денег на обеспечение жильем детей-сирот, а также на лекарства. 
Представитель прокуратуры Волгоградской области Елена Поддубная также внесла свою лепту и указала на необходимость учесть в бюджете ряд замечаний. Так, она обратила внимание на ситуацию с платежами в фонд капремонта в связи с увеличением расходов на претензионную работу в организации по взысканию задолженности населения. Несмотря на увеличение расходов бюджета по этой статье, заметила Елена Поддубная, долги за капремонт в регионе увеличились до 2 миллиардов. Это может поставить под угрозу выполнение программы капремонта в Волгоградской области. 
Кроме того, представитель прокуратуры акцентировала внимание на недостатке заложенных в региональном бюджете средств на лекарства для региональных льготников. Так, при потребности в 2,1 миллиарде рублей выделено на эти цели лишь 1,4 миллиарда. 
Были озвучены и другие факты – так, не хватает денег на обеспечение детей, больных сахарным диабетом, медицинскими принадлежностями. 
Кроме того, серьезная ситуация сложилась и с обеспечением детей-сирот жильем. Так, не исполнены с 2019 года решения судов на предоставление жилья этой категории населения на общую сумму около 2 миллиардов рублей. 
При этом Елена Поддубная выразила надежду на то, что эти замечания будут учтены при корректировке бюджета в течение года. 
Депутат Руслан Шарифов  обратил внимание на то, что данный бюджет – промежуточный и в него будут еще вноситься поправки. Однако он подчеркнул, что экономика в принимаемом бюджете – в приоритете. 
- Очень важно поддержать экономику и в бюджете это учтено. На строительство направлено больше на 4 миллиарда, на дороги – на 3 миллиарда, в фонд поддержки промышленности добавили почти полмиллиарда, - сказал он. – Уверен, что все выполнимо. Если не будет экономики, нам нечего будет распределять в конце года. 
Напомним, доходы бюджета на текущий год увеличились на 9,8 млрд рублей и составили 147,7 млрд рублей. Расходы выросли на 14,4 млрд рублей – до 152,2 млрд рублей. Дефицит составляет 4,5 млрд рублей.
Поправками предусмотрено дополнительное финансирование по целому ряду социально значимых направлений. В частности, на 2,1 млрд рублей увеличены расходы по программе «Развитие здравоохранения Волгоградской области». Средства пойдут на капитальный ремонт и техническое оснащение медицинских организаций, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, закупку реабилитационного оборудования, приобретение лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. На 3,2 млрд рублей выросли бюджетные ассигнования по программе «Развитие образования в Волгоградской области». На 407 млн рублей увеличены расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия». Дополнительно 1,3 млрд рублей направлены на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области»: они предназначены на поддержку семьей с детьми, повышение качества жизни пожилых людей, модернизацию и развитие системы соцзащиты населения. Почти на 3 млрд рублей - до рекордной суммы 18,4 млрд рублей - вырос объем дорожного фонда. На 770 млн рублей увеличены ассигнования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований.
При этом с ряда статей деньги урезаны. Например, с обводнения Волго-Ахтубинской поймы сняли около 2,4 миллиарда рублей в связи с тем, что проект не прошел федеральную экспертизу. 
Фото Волгоградской областной думы. 

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