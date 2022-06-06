В Волгограде мужчина вскрыл Красное&Белое парой бутылок игристого – видео

В Волгограде полиция разыскивает мужчину, который накануне своеобразным образом выбрался из запертого магазина торговой сети Красное&Белое. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники торговой точки, расположенной на улице Мопровской, 18, волгоградец не раз попадался на краже алкоголя. Закрыв магазин изнутри, продавцы надеялись дождаться сотрудников правоохранительных органов, но у «пленника» были свои планы.





По сведениям работников К&Б, инцидент произошел во второй половине дня 5 июня.

– Примерно в 16.00 мужчина зашел в магазин. Поскольку он не раз был замечен за воровством в магазинах К&Б в нашем городе, увидев его, мы решили закрыть дверь и вызвали полицию, – рассказал сотрудник информагентства. – Сначала он просил открыть дверь, а затем начал угрожать. После отказа мужчина взял две бутылки игристого вина и разбил ими дверь.

Впрочем, как видно на видеокадрах, кроме пары бутылок игристого волгоградцу пришлось применить к двери еще и физическую силу. В сторону маячившей впереди свободы прокладывать ему путь пришлось ногами и руками.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, сломавший дверь в магазине волгоградец пока не найден.

– Проводится проверка, данное лицо пока не задержано, – прокомментировали в региональном главке МВД.

Добавим, что причастность к ражам героя видео правоохранительными органами официально пока не подтверждалась.