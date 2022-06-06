Происшествия

В Волгограде мужчина вскрыл Красное&Белое парой бутылок игристого – видео

Происшествия 06.06.2022 18:10
0
06.06.2022 18:10


В Волгограде полиция разыскивает мужчину, который накануне своеобразным образом выбрался из запертого магазина торговой сети Красное&Белое. Как рассказали ИА «Высота 102»  сотрудники торговой точки, расположенной на улице Мопровской, 18, волгоградец не раз попадался на краже алкоголя. Закрыв магазин изнутри, продавцы надеялись дождаться сотрудников правоохранительных органов, но у «пленника» были свои планы. 



По сведениям работников К&Б, инцидент произошел во второй половине дня 5 июня.

– Примерно в 16.00 мужчина зашел в магазин. Поскольку он не раз был замечен за воровством в магазинах К&Б в нашем городе, увидев его, мы решили закрыть дверь и вызвали полицию, – рассказал сотрудник информагентства. – Сначала он просил открыть дверь, а затем начал угрожать. После отказа мужчина взял две бутылки игристого вина и разбил ими дверь. 

Впрочем, как видно на видеокадрах, кроме пары бутылок игристого волгоградцу пришлось применить к двери еще и физическую силу. В сторону маячившей впереди свободы прокладывать ему путь пришлось ногами и руками. 

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, сломавший дверь в магазине волгоградец пока не найден.

– Проводится проверка, данное лицо пока не задержано, – прокомментировали в региональном главке МВД. 

Добавим, что причастность к ражам героя видео правоохранительными органами официально пока не подтверждалась. 

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
06.06.2022 20:56
Происшествия 06.06.2022 20:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 17:53
Происшествия 06.06.2022 17:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 11:58
Происшествия 06.06.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 11:13
Происшествия 06.06.2022 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 11:10
Происшествия 06.06.2022 11:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2022 09:39
Происшествия 06.06.2022 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2022 10:37
Происшествия 05.06.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2022 10:26
Происшествия 05.06.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.06.2022 09:32
Происшествия 05.06.2022 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 23:29
Происшествия 04.06.2022 23:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 19:02
Происшествия 04.06.2022 19:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 17:41
Происшествия 04.06.2022 17:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 16:28
Происшествия 04.06.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 12:33
Происшествия 04.06.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.06.2022 11:30
Происшествия 04.06.2022 11:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:11
По делу волгоградского генерала Музраева выступят 5 свидетелейСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде из автобуса № 77 экстренно госпитализировали подросткаСмотреть фотографии
20:12
«Град пробивал теплицы»: жители Волгоградской области подсчитывают ущерб от стихииСмотреть фотографии
19:35
«А вы их битумом пробовали?»: в Волгоградской области рядом с жилым сектором возводят асфальтовый заводСмотреть фотографииCмотреть видео
19:32
В Волгограде закрывается первый ковидарий на базе больницы № 5Смотреть фотографии
19:10
Что-то не сходится: 70% опрошенных волгоградцев опровергли данные Росстата по зарплатамСмотреть фотографии
18:20
В Волгограде бизнесмен два года «водил за нос» налоговуюСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде мужчина вскрыл Красное&Белое парой бутылок игристого – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:53
В Волгоградской области у раненой собаки случайно обнаружили бешенствоСмотреть фотографии
17:15
Все вопросы к РПН: в мэрии не готовы назвать места для пляжного отдыха волгоградцевСмотреть фотографии
17:08
Волгоградских ветеранов ВОВ бесплатно будет катать на такси «Яндекс»Смотреть фотографии
16:47
Международное издание включило волгоградский музей-заповедник в топ-10 музеев РоссииСмотреть фотографии
15:58
«Вся надежда на суд»: север Волгограда рискует стать очагом страшных пожаровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:41
Суды Волгоградской области вновь открыли для журналистовСмотреть фотографии
15:15
Танцевальные баттлы, концерты и салют: куда сходить и что посмотреть в Волгограде на День РоссииСмотреть фотографии
14:29
Волгоградских чиновников заставили взяться за головы и дорогиСмотреть фотографии
14:01
«Следить надо было лучше»: пенсионерка, забившая зверски хаски под Волгоградом, получила 3 года условноСмотреть фотографии
13:59
Банк Уралсиб снизил ставки по кредитам для малого бизнесаСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области ищут пропавшего 9 мая мужчинуСмотреть фотографии
12:44
В лобовом ДТП с рейсовым автобусом погиб 38-летний волгоградецСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде жительница Москвы ответит за гибель семьи в дорожной аварииСмотреть фотографии
12:20
Опубликовано 10-минутное видео мощного потопа под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
В ГУ МВД рассказали о задержании мужчин с оружием возле школы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:45
Стали известны подробности о доходах депутатов Волжской гордумыСмотреть фотографии
11:13
В съемной квартире в Волгограде нашли труп 24-летнего иностранцаСмотреть фотографии
11:10
Бочаров поручил чиновникам открыть фонтаны и пляжи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
«Не наступить бы на те же грабли»: депутат ГД Савченко о перспективах тесного партнерства России и КНРСмотреть фотографии
10:29
Отца утонувшего под Волгоградом ребенка отправили на полиграфСмотреть фотографии
10:18
Почти по 7 тыс. за день: директора школ, лицеев и гимназий Центрального района Волгограда озвучили свои зарплатыСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде у школы № 24 задержаны двое мужчин с оружиемСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 