Фото читателей ИА "Высота 102".
Общество 06.06.2022 20:12
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06.06.2022 20:12
Фото читателей ИА "Высота 102".
Котовские дачники, которые сегодня приехали на свои участки, чтобы оценить последствия стихии, обрушившейся на район накануне, пришли в ужас от картин, которые им представились.
- Погибла вся высаженная рассада – помидоры, перец, баклажаны, нет клубники, - констатируют котовчане. – Все стоит в воде, неизвестно, когда она уйдет. Придется все сажать заново. А это – новые расходы! Многие дачники – пенсионеры, где искать такие деньги, непостижимо.
По словам котовчан, не удалось сберечь и рассаду, которая росла в теплицах. Град легко пробивал пленку.
Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, одну из бабушек, которую град и ливень застали в огороде, пришлось эвакуировать соседям. Пожилая женщина не могла самостоятельно выбраться из океана, в который превратился моментально ее участок.
Напомним, накануне эпицентром сильных ливней и града стали два района Волгоградской области – Камышинский и Котовский. Улицы Камышина ушли под воду, а град в Котовском районе шел так долго, что уничтожил огороды.
Фото читателей ИА "Высота 102".
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