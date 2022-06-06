



Котовские дачники, которые сегодня приехали на свои участки, чтобы оценить последствия стихии, обрушившейся на район накануне, пришли в ужас от картин, которые им представились.





- Погибла вся высаженная рассада – помидоры, перец, баклажаны, нет клубники, - констатируют котовчане. – Все стоит в воде, неизвестно, когда она уйдет. Придется все сажать заново. А это – новые расходы! Многие дачники – пенсионеры, где искать такие деньги, непостижимо.





По словам котовчан, не удалось сберечь и рассаду, которая росла в теплицах. Град легко пробивал пленку.





Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, одну из бабушек, которую град и ливень застали в огороде, пришлось эвакуировать соседям. Пожилая женщина не могла самостоятельно выбраться из океана, в который превратился моментально ее участок.



