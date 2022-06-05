Общество 05.06.2022 17:57
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05.06.2022 17:57
В Котовском районе Волгоградской области только что прошел сильный град. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, свирепствуют гроза и ураган. Во дворах частных домовладений дорожки покрылись россыпью ледяных шариков.
- Град не очень крупный, может, с горох, но шел он очень долго – минут 15, - говорят котовчане. – Страшно выйти во двор, посмотреть, что осталось от огородов.
К непогоде готовятся и жители других районов.
- Нас предупредили о сильном дожде, который должен начаться в 18-00, - рассказали жители Фроловского района. - Но про град ничего не сообщалось. Если пройдет, то с клубникой и помидорной рассадой можно попрощаться.
Напомним, Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Волгоградской области 6 июня– о граде, сильном дожде и грозе. Но стихия накрыла регион раньше. Волгоградские энергетики переведены в режим повышенной готовности.
Фото читателей ИА "Высота 102".
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